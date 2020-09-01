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Построили за год и позвали Путина в гости: В Калининграде открылся филиал Нахимовского училища

Первый набор составил 240 курсантов из сорока трех регионов России
Иван МарковИванМарков
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Сейчас корпуса на улице Артиллерийской выглядят так.

Сейчас корпуса на улице Артиллерийской выглядят так.

Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде в рекордные сроки, всего за год, были построены корпуса филиала Нахимовского военно-морского училища на улице Артиллерийской. Утром 1 сентября воспитанников дебютного набора этого училища приехал поздравить с началом учебного года главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Торжественное мероприятие состоялось на плацу училища. А команду произвести первый звонок к началу обучения отдал основатель Российского флота Петр I (конечно, не сам царь, а игравший его актер).

Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, новые учебные классы по общеобразовательным предметам оснащены современным оборудованием и всеми необходимыми наглядными пособиями.

- Кроме обязательных школьных дисциплин нахимовцы будут изучать и военно-морскую науку, причем учебно-материальная база по морским дисциплинам практически не уступает оснащению аудиторий высших учебных заведений, - отметили в пресс-службе.

Столовая училища имеет два уровня, что позволяет обеспечить всех нахимовцев четырехразовым полноценным питанием. Курсанты будут проживать не в казармах, а в двухкомнатных секциях, рассчитанных на двоих человек. Каждая такая секция оборудована гардеробом, умывальником туалетом и душевой.

Первый набор составил 240 воспитанников из пятых, шестых и седьмых классов. Дети приехали в Калининград из сорока трех регионов России. Они еще летом дистанционно сдали экзамены и успешно прошли строгий отбор в Нахимовское училище.

Как сообщают РИА Новости, про завершение строительства филиалов нахимовского училища, с которым «блестяще справилось Минобороны», во вторник заявил и президент Владимир Путин.

«Президент выразил уверенность в том, что курсанты училищ будут эффективно использовать новые лаборатории и оборудование для получения новых знаний не только в области военно-морского дела, но и широких знаний вообще, - сообщает издание. - Путин также подчеркнул, что учеба в нахимовских училищах не только будет способствовать получению блестящих, нужных современному человеку знаний, но и воспитанию в патриотическом духе».

Кроме того, президент заявил, что постарается приехать в филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Об этом его попросил курсант филиала, принявший участие во всероссийском открытом уроке, организованном Владимиром Путиным 1 сентября по видеосвязи.

- Спасибо, обязательно постараюсь приехать, — сказал глава государства.

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