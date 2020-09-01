Первый звонок под писк термометров: Как прошли линейки в школах Калининграда

Лицей № 49 к торжественной линейке готов! Фото: Александр КАТЕРУША

ШКОЛА № 50: РОДИТЕЛИ – ЗА ЛЕНТОЙ

Еще ни разу торжественные линейки не проходили под писк термометров и запах антисептика. Увы, таков этот год. В торжественной обстановке начать учебный год удалось только первым, девятым и одиннадцатым классам. Для всех остальных провели урок Победы.

В 50-й школе Калининграда сразу бросается в глаза атмосфера большого праздника. Радостные дети, но еще более счастливые родители.

- Мы готовились, ждали. Наш ребенок очень счастлив, она ведь не знает, что ее впереди ждет, - смеется мать одного первоклассника

Чтобы минимизировать контакты между учениками, для параллелей первых, девятых и одиннадцатых классов линейки провели в разное время.

Школа № 50. Чтобы родители не приближались к детям, натянули полосатую ленту. Фото: Екатерина КРЕЙДЕР

На линейке для первоклашек поначалу и вовсе незаметно, что школа ввела какие-то ограничения - народу вокруг очень много. Как только удается пройти в первый ряд - натыкаюсь на оградительную ленту. Родителям доступ к ученикам запрещен! Людей много, о социальном дистанцировании на этом моменте можно забыть. В медицинских масках единицы.

Первоклашки стоят тихо, смирно, ловят каждое сказанное слово. В программе - неизменные поздравительные стихи, напутственные слова учителей и директора школы.

После линейки подхожу к родителям учеников, чтобы поинтересоваться, как они готовились к школе в это непростое время.

- Ко всем санитарным мерам относимся нормально. Спорить в этой ситуации мы не будем. А идея бесплатного питания для начальных классов мне очень нравится, - говорит одна из мамочек.

А не нравится переход на дистанционное обучение, если такой вдруг случится.

- Я к дистанту отношусь очень отрицательно, - признается женщина. - Младшие классы еще не привыкли учиться. Они должны общаться, социализироваться.

Не в восторге от возможного «дистанта» и девятиклассники.

- Настрой на учебу есть, но все равно немного страшно, все-таки полгода не учились. Очень интересно, как все это будет организовано. И лучше, конечно, в школе, чем дома, - признается парень с длинными волосами.

- Сегодняшние линейки прошли организованно, все попали точно в свое время, - подводит итог праздничных мероприятий директор школы Валентина Гулидова. - И родители, и дети вели себя дисциплинировано.

А как школа подготовилась к работе в новых условиях?

По словам директора, в учебном заведении функционируют три входа. Центральный, где есть навес, отведен для начальных классов. Старшие классы входят в учебное заведение с противоположной стороны, а кадетские классы будут использовать боковые входы. На каждом входе находится сотрудник, который измеряет температуру ученика.

ШКОЛА БУДУЩЕГО: ДЕТИ НА КРУЖОЧКАХ, РОДИТЕЛИ – ЗА ЛИНИЕЙ

День знаний в этом году не такой, как обычно, и все мы прекрасно знаем, почему. Полномасштабных линеек нет, повезло только первоклашкам и ученикам выпускных классов.

В Школе будущего в Большом Исаково решили провести несколько линеек. В 9:30 в школьном дворе собрались три первых класса из семи и один выпускной, следом за этим прошла торжественная церемония для остальных.

На асфальте школьного двора в этом году появились новые символы – кружочки и линии. На кружочки встали ученики – так, чтобы находиться на расстоянии не меньше метра друг от друга. За жирной белой линией – родители. Причем, как только взрослые начинали кучковаться, чтобы получше разглядеть своих чад, подходил кто-то из учителей, и делал предупреждение:

- Соблюдаем социальную дистанцию!

В Школе будущего первоклассники вышли на линейку с шарами - белыми, синими, красными. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

А вот в самой церемонии почти ничего не поменялось. Старшеклассники спели динамичные песни (так что некоторые из первоклашек начали танцевать), с приветственным словом выступил директор школы Алексей Голубицкий, традиционный первый звонок… После этого вчерашних детсадовцев под аплодисменты повели в классы.

- У вас сегодня один урок был? – спрашиваю своего первоклашку.

- Один.

- Урок знаний, наверное?

- Нет, папа. Путешествие в страну знаний.

ЛИЦЕЙ № 49: ПЕРВОКЛАШКИ НАЧИНАЮТ УЧИТЬСЯ ПОЗЖЕ

В лицее № 49 Калининграда линейка для первоклашек прошла в 11:30. Задолго до назначенного времени в школьном дворе начали собираться нарядные ученики и их родители. Все с цветами, шарами.

Во время линейки мам и пап попросили максимально подальше отойти от детей и освободить внутренний двор лицея. Так что родители стояли за ленточкой-ограждением. Некоторые папы, чтобы лучше видеть, даже забрались на футбольные ворота – так и просидели там, наверху, весь праздник.

- В этом году у нас восемь первых классов – это традиционно. В каждом классе порядка 30 человек. Больше стараемся не формировать. Совпало, что и десятых классов в этом году тоже восемь. Лицей большой, больше двух тысяч человек. Поэтому это для нас обычная ситуация. Это не вызов, а будни, к которым мы готовы, - говорит директор лицея ‎ Людмила Соколова. – В условиях пандемии главное – быть дисциплинированными и самоорганизованными. У нас закуплены санитайзеры и установки, которые обеззараживают воздух в двух корпусах.

В 49-м лицее четко соблюдается режим проветривания, а для первых классов поменяли расписание – малыши начинают учиться чуть позже обычного, в 8:50. Сделано это, чтобы первоклашки не пересекались с основным потоком.

ШКОЛА № 26: В ВОСЬМОЙ КЛАСС - БЕЗ ЛИНЕЙКИ

Утро 1 сентября начали Цоем. Включили погромче «Восьмиклассница».

Это у первоклассников в школе № 26 торжественная линейка, а у восьмых классов все гораздо скромнее. И в школу с раннего утра торопиться не нужно. Встреча с классным руководителем у входа в школу со стороны стадиона аж в 12.00. Термометрия. И только потом дружно в свой кабинет. Сначала – очень веселая процедура: рассадка. Ну, а затем – серьезный разговор о 75-летии Великой Победы.

Родителям таких великовозрастных учеников к школе лучше не приближаться.

Интересно, что в школе провели три линейки: для первых классов (20 минут), отдельно - для девятых (30 минут), затем – для одиннадцатиклассников (30 минут). Родители обязательно в масках и с соблюдением социальной дистанции.

…Две девятиклассницы здороваются за руки.

- Оля! А ты? – первой знакомится девушка в шортах и кружевной блузе.

- Вероника, - откликается вторая.

Наверняка, ее в школе скоро попросят сменить ярко-фиолетовый цвет волос на что-то более «дресс-кодовое».

Слышу, что девушки называют 1 сентября «странным» и «прикольным». Только познакомились. Никакого зажима. Наговориться не могут.

И в нынешнем 1 сентября, каким бы ограниченным его не делали, есть главное – живое общение. И от этого у всех участников учебного процесса настроение - класс!