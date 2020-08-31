Погода на неделю в Калининграде: магнитная буря и сплошные дожди

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последний летний день в Калининграде будет гораздо больше похож на осенний. По данным Гидрометцентра России, понедельник пройдет в сопровождении ливней и при скромной температуре +18..+19 градусов.

Зато 1 сентября потеплеет до +20 и ровно столько же (всего 20%) составляет вероятность выпадения осадков. При этом и в понедельник, и во вторник ожидаются геомагнитные возмущения силой в 4 балла (из 9 возможных).

В среду вернутся ливни, снова похолодает до +17..+18, а северо-восточный ветер разгонится до 12 метров в секунду.

Четверг, пятница и суббота должны принести небольшое потепление, когда воздух прогреется до +22 градусов, но небольшие дожди тоже не исключены.

В воскресенье за окном будет +20 и… опять осадки.