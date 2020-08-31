Банк «Открытие» приглашает на вебинар по запуску стартапов в сфере финансовых технологий

3 сентября с 13:00 до 15:00 руководители банка «Открытие» расскажут о работе со стартапами и новых технологиях в экспертизе проектов участников «Московского акселератора».

Перед участниками выступят: - Александр Орлов, вице-президент, директор Центра бизнес-трансформации банка «Открытие»; - Екатерина Мицкевич, управляющий директор Центра бизнес-трансформации банка «Открытие»; - Константин Нерадовский, директор Центра инноваций Блока информационных технологий банка «Открытие».

В рамках вебинара эксперты обсудят: - Цели и задачи банка «Открытие» в работе со стартапами и ближайшие бизнес-приоритеты банка; - Фабрику пилотов: ее модель работы, помощь стартапам и заказчикам в формировании бизнес-кейсов для пилотирования, в т.ч. на московском акселераторе; - Технологии пилотирования и планы по тестированию новых технологий. Требования к стартапам и подход к технологической экспертизе проектов в рамках Московского акселератора.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

Прием заявок на участие в третьем треке программы «Московский акселератор» продолжается. Банк «Открытие» выступает партнером проекта и предоставляет участникам «Московского акселератора» возможность пройти экспертизу идей, гипотез и проектов. Авторы лучших инновационных решений «Московского акселератора» получат возможность пилотирования своих проектов на площадке банка «Открытие» и внедрения их в промышленную эксплуатацию по контракту.

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