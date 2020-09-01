Коронавирус в Калининграде, последние новости на 1 сентября 2020 года

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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на утро 1 сентября на COVID-19 обследовали нарастающим итогом 165 607 человек, из них выявлено 3 430 случаев заражения - 1913 женщин и 1517 мужчин.

Чаще всего в нашей области заражаются представители возрастных категорий 30-49 лет (33% от общего числа заболевших) и 50-64 года (29%).

У 2182 заразившихся (63%) проявились симптомы заболевания.

На сегодняшний день 2 785 человек выздоровели, умерли 69, остаются под медицинским наблюдением 412 человек.