Коронавирус в Калининграде, последние новости на 2 сентября 2020 года

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сентябрь начался с более низких цифр, чем август. Если 1 августа было +23 новых случая, то 1 сентября число заразившихся увеличилось не так сильно -на 16 человек. Радоваться, конечно, рано (1 июля, например, было всего +9), но будем надеяться, первый осенний месяц окажется не таким "коронавирусным", как последний летний.

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Всего по состоянию на первый день осени нарастающим итогом обследовали 166 956 человек, из них выявили 3 446 случаев заражения (2 838 человек выздоровели), умерли 69, остаются под медицинским наблюдением 435 человек.