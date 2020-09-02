Андрей Ермак: Каждый турист тратит в Калининграде по 6-8 тысяч в день

Такого наплыва гостей не было даже во время чемпионата мира. Фото: Александр Подгорчук

Калининград этим летом пережил небывалый туристический бум, который, к слову, может продолжиться и наступившей осенью. О том, как регион справляется с большим количеством гостей, в эфире программы «Говорит Калининград» рассказ министр культуры и туризма Андрей Ермак.

- Как вы думаете, почему мы «захлебнулись» в турпотоке в этом году?

- На это ест три причины.. Первая: хорошо сработала рекламная компания нашего региона. Большое количество россиян решило посмотреть, что такое Калининградская область. Вторая: закрытые границы. У людей было небольшое количество альтернатив, куда можно съездить. Весь турпоток России был сосредоточен в 5 местах: Краснодар, Крым, Карелия, Алтай и Калининградская область. Третья причина: сами калининградцы никуда не поехали и остались в регионе. Из-за этого и сложилось ощущение, что у нас было много туристов. Мы, по сути, пережили второй Чемпионат мира, только не в течение двух недель, а в течение двух месяцев.

- Какие выводы из этого лета мы можем сделать?

- Выяснились самые элементарные моменты. С транспортом вопросы сложнее, в следующем году к этому можно заранее подготовиться. А что касается туалетов в курортных городах - это такая очевидная история, о которой местные власти догадались в разгар сезона. Тоже самое с ресторанами и отелями. Во время пандемии мы встречались с коллегами и обсуждали, что в этот раз поток будет несравнимый с прошлым годом. К нему нужно было подготовиться и с точки зрения персонала. Вот он и стал и стал самой большой проблемой во время туристического наплыва. Было сложно найти людей, и мы сейчас говорим про неподготовленных специалистов - был дефицит людей, которые могли работать хостес, официантами, горничными и т.д.

- Сколько заработала область на туризме за лето?

- Эту цифру мы не узнаем, пока компании, которые активно зарабатывали, не заплатят налоги. Но можно сказать, что выручки были хорошие.

- А сколько в среднем денег оставлял турист в день?

- От 6-8 тысяч рублей без учета дороги, то есть это проживание питание, экскурсии и сувениры

- Как вы будете продолжать рекламировать область?

- Снижать накал продвижения Калининградской области мы не будем. Сделаем концентрацию на тех целевых рынках, которые нам больше всего интересны. На следующий год, если откроют границы, сделаем упор на Германию и скандинавские страны, а по российской программе будем ориентироваться на те регионы, где с Калининградом есть прямое авиасообщение, а не через Москву.

- Будете ли вы собирать сотрудников по итогу летнего сезона, для того чтобы подготовиться к следующему лету.

- Мы уже это делаем. У меня состоялись встречи с туроператорами, с ассоциацией гидов и экскурсоводов. С отельерами и рестораторами мы тоже будем устраивать встречи для того, чтобы понять, что можно сделать быстро. Понятно, есть проекты, которые требуют сложных согласований, например, строительство новых отелей. А есть вещи, которые можно сделать быстро. На следующий год уже есть проект под название «Тупак» - туалет и парковка. Мы будем это делать в тех муниципалитетах, где требуется остановка больших туристических автобусов сразу с туалетом, чтобы туроператоры не думали, куда им отвезти свою группу для того, чтобы комфортно провести пешеходную экскурсию. Этот проект не только обсуждаются, но уже и готовится для бюджетной комиссии.