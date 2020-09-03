Старинная вывеска-аттракцион: Как ремесленники превратили Рыбинск в туристическую Мекку

"Мытный рынок" - одна из немногих исторических надписей в Рыбинске. Фото: Иван МАРКОВ

Не так давно в Калининграде в очередной раз спорили из-за облика реконструированных довоенных домов. Сначала жителей возмутило исчезновение немецкой надписи с Кройц-аптеки, а потом фонд капремонта предложил по старым фотографиям восстановить вывески на жилом доме, называемом в народе «Бастилией». Тем временем, в России есть один город, где старинными вывесками занимаются уже несколько лет, и эта история даже начала привлекать туда туристов.

Красная площадь в Рыбинске. Фото: Иван МАРКОВ

СТЫКОВКА С АДМИНИСТРАЦИЕЙ

Речь о втором по величине городе Ярославской области - Рыбинске. Если раньше в туристическом наборе этого города были классический вид с реки Волги, коллекция музея-заповедника, несколько церквей и памятник Ленину в шубе и шапке, то с 2017 года запустился процесс по превращению при помощи магазинных вывесок центра Рыбинска в музей под открытым небом. В конце августа эти вывески, наконец, удалось поразглядывать и корреспонденту «Комсомолки».

Автором идеи «Музея живой старинной вывески под открытым небом», кардинально изменившей облик исторического центра города, стал местный фолк-музыкант Дмитрий Кузнецов. Он помог Рыбинску решить проблемы, с которыми сталкиваются все российские города: вычистить с улиц большую часть рекламного мусора, привести в порядок магазинные вывески и в процессе этой работы не поругаться с самими предпринимателями, а также суметь сделать уникальный туристический аттракцион.

Вывески стали точкой притяжения для туристов. Фото: Иван МАРКОВ

Так получилось, что Дмитрий Кузнецов оказался в нужное время в нужном месте – в 2016 году в городе сменился мэр, и его команда начала продумывать новую концепцию облика Рыбинска. Дмитрий же в это время изучал дореволюционную орфографию, шрифты и их пропорции на старых магазинных вывесках.

- Витала в воздухе идея того, что это купеческий город, и когда я предложил свою идею с вывесками первому заместителю мэра Дмитрию Рудакову, он сразу сказал, что это «в яблочко», - рассказывает Дмитрий Кузнецов. - Летом 2017 года шла реконструкция Красной площади, и там впервые появились вывески, разработкой дизайна которых я и занимался. Глава города Денис Добряков оценил идею, и было принято решение масштабировать ее на весь исторический центр города.

Вывески стали точкой притяжения для туристов. Фото: Иван МАРКОВ

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВНАЧАЛЕ РОПЩУТ»

На сегодняшний день, как признается Кузнецов, проект можно уже назвать реализованным, но, правда, далеко не на сто процентов.

- Для меня важна аутентичность вывески, если так можно сказать. Помимо идейной художественной составляющей важны ремесленные технологии ее изготовления, которые руками художников, кузнецов, резчиков по дереву мы стараемся возродить, то есть руки – это самое главное. Сверхзадачей было – чтобы творческие люди города начали участвовать в этом проекте, появлялись бы новые ремесленные артели. Но это получилось лишь частично, потому что администрация сделала акцент на рекламных агентствах.

- Самим предпринимателям это в копеечку влетает? Сколько это стоит?

- Администрацией города разработана программа компенсаций предпринимателям. Они составляют либо 50 процентов стоимости вывески, либо около 20 тысяч рублей. Изготовление одной вывески стоит от 40 до 150 тысяч рублей, в зависимости от изготовителя. Средняя цена по городу – где-то 80 тысяч. Но тут такая штука: вывески, изготовленные на станке в рекламном агентстве, и те, что сделаны ремесленниками, имеют примерно одинаковую цену. Но результат-то разный. Моя же задача – показать все разнообразие старинных технологий.

- А как удается уговаривать предпринимателей делать вывески под старину?

- Это непросто. У всех свои вкусы и предпочтения. Нужно подружить правила оформления вывески с внутренним миром владельца магазина и с позиционированием его бизнеса. Бывает, что мы договариваемся, сделаем вывеску, ее примет комиссия, но бизнесмен передумывает, и все «зависает». Так может продолжаться целый год и даже больше. Хотя, из моей практики, большинство владельцев бизнеса результатом остаются довольны, хоть и ропщут вначале. Я заметил, что чем больше предприниматель нам доверяет, тем успешнее результат.

Дмитрий Кузнецов. Фото: Андрей КОРНЕВ

ХУДОЖНИК КАК ПЕРЕГОВОРЩИК

- С крупными брендами еще сложнее, наверное. Они идут навстречу или приходится обращаться за административным ресурсом?

- Сейчас я с самыми крупными компаниями как раз и договариваюсь. Мы сделали вывески «Магнит», «Росбанк», «Московский кредитный банк», только что закончил дизайн вывески банка ВТБ, она уже в процессе изготовления. На мне лежит не только разработка концепции вывески, но и переговоры с брендами. С предпринимателями уже работаю выборочно, а все больше занимаюсь сложными случаями, когда даже администрации не удается решить вопрос. Самым сложным пока был «Магнит», с которым я вел переговоры почти полтора года. В Рыбинск даже приезжал представитель топ-менеджмента из Краснодара. Первый шаг, который мне удалось уговорить их сделать, – исправить написание названия на дореформенное, то есть, добавить букву «Ъ» в конец слова. Потом у самой компании случился ребрендинг, были еще одни переговоры с администрацией, которые, к сожалению, не дали результатов… А уговорить их удалось за чашечкой кофе – мы просто по-человечески с моим соавтором и художником Ниной Матвеевой сели за стол с представителями федеральной сети и за полчаса совместно пришли к общему знаменателю. Это, кстати, первая вывеска, которую мы сделали не в метрической, а в саженной системе. Сейчас вывеска «Магнита» стала достопримечательностью города. И сама федеральная сеть оценила это, так как не без гордости отмечает рыбинскую вывеску в своей корпоративной соцсети. А с сетью «Бристоль» у нас тоже был долгий путь, но там успешно сработала уже администрация.

Вывески стали точкой притяжения для туристов. Фото: Иван МАРКОВ

ИСКУССТВО ПРОТИВ РЕКЛАМНОГО ЛУБКА

- Вы эту историю с вывесками где-то подсмотрели?

- Нет-нет, это абсолютно с нуля идея, и она наша, рыбинская. Вместе с администрацией мы разработали свод правил специально для исторической части города. Точнее, разработкой административного постановления занимался Дмитрий Рудаков и юрист департамента архитектуры, а я занимался непосредственно дизайн-кодом. Мы создали правила, которые практически нарушают все, что было до нас в других российских городах. Аналогов этому нет. Можно сказать, мы создали прецедент. И нужно было просто бесстрашно действовать. Был даже момент, когда нам пришлось противостоять правилам благоустройства, разработанным на уровне Ярославской области, потому что они рушили нашу идею. Рыбинск судился и отстоял свое право на самоидентичность. А теперь, я думаю, область должна нами гордиться, потому что другие российские города уже хотят перенять нашу практику.

- Кто-то уже обращался к вам?

- Да, меня с презентацией приглашала администрация города Лебедянь Липецкой области и представители администрации Тулы. Из Тулы у нас уже есть конкретный запрос, и мы делаем вывеску для этого города. Вывеска украсит старинную только что реконструированную улицу в историческом центре, это будет наш подарок тулякам к 500-летию кремля.

- А местные рекламные агентства как к вашей деятельности относятся?

- Я бы сказал напряженно. Потому что им приходится теперь работать по правилам, по которым они работать были не готовы. Тут же не получается потока и чтобы соответствовать, нужно многое изучать. К сожалению, они часто портят идею, потому что получается уже какой-то лубок, а поначалу было множество и орфографических ошибок, ведь мы используем орфографию XIX - начала XX века. Но это изменить, наверное, невозможно уже. Я стараюсь удерживать идею своей командой. В этом случае получается внедрять все наши старинные русские технологии: мы и с деревом работаем, и с ковкой, и с чеканкой. Все технологии проходят через мои руки, и мне это нравится. Мой прадед, кстати, кузнецом был. А так, в изготовлении исторических вывесок занято порядка восьми-десяти различных рекламных агентств.

Часы тоже стилизованы под старину. Фото: Иван МАРКОВ

- То есть, несмотря на то, что идея искажается, в целом, вы результатом своей работы довольны?

- Интересно, что многие люди сейчас едут в Рыбинск специально, чтобы посмотреть на наши вывески. Сегодня, по отзывам людей со всей страны, они являются главной достопримечательностью города и центром притяжения. Горожане чаще семьями стали бывать в центре города. Для нас вывески – рупор, через который можно донести старинные технологии и русские традиции и также привлечь внимание к истории нашего города и его провинциальной красоте. Также вывески повлияли на особое внимание к архитектуре в историческом центре города, обязали пересмотреть подход к обновлению фасадов зданий и бережной колористике. И рискну предположить, что в ближайшем будущем они даже станут проводником для включения Рыбинска в Золотое Кольцо, которого город добивается уже многие годы.