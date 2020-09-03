Прокурор – врачу Белой: «Что вы имели в виду, когда говорили, что мать не заинтересована в ребенке?»

По мнению Елены Белой (на фото справа), врачи должны были сразу вызывать бригаду Регионального перинатального центра. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградском областном суде с участием присяжных продолжается слушание «дела врачей». Экс-руководителя роддома №4 Калининграда Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняют в умышленном убийстве новорожденного. В настоящее время гособвинение представляет суду доказательства вины врачей.

В минувший четверг ярким эпизодом заседания стало первое выступление Елены Белой в рамках судебного расследования. По ходатайству адвокатов Елена Белая ответила на вопросы и своих же защитников, и гособвинителей. Правда, вопросы касались только видео- и аудиозаписи совещания, во время которого Елена Белая очень эмоционально и жестко говорит с подчиненными о факте появления на свет в роддоме № 4 недоношенного ребенка. Эта запись сделана в день смерти ребенка, 6 ноября 2018 года, и является одним из доказательств вины медиков.

МАТЬ ПРОВОДИЛИ К РЕБЕНКУ

По словам Елены Белой, впервые она узнала, что в роддоме родился глубоко недоношенный ребенок с экстремально низкой массой тела утром 6 ноября, когда пришла на работу.

- На лестнице я встретила Широкую (Ирина Широкая - врач акушер-гинеколог роддома № 4. – Ред.), которая рассказала, что родился 700-граммовый ребенок у необследованной иностранной гражданки, - пояснила Елена Белая.

Перед тем, как вызвать в кабинет врачей, дежуривших в роддоме в ночь с 5 на 6 ноября, Елена Белая проводила роженицу к ребенку.

- Я проводила маму к ребенку, - рассказала Елена Белая. - Она имеет право знать о его состоянии. Я сообщила о возможных прогнозах. Маме я хотела донести, что не все так радужно, что огромный риск инвалидизации, что состояние ребенка крайне тяжелое. Мама сказала, что плохо говорит по-русски. Она очень эмоционально реагировала, она упала на пол. Ее состояние передалось мне.

Елена Белая несколько раз во время опроса в суде повторила, что категорически не согласна с коллегами, кто обнадеживал маму.

- Нужно говорить с мамой объективно, - подчеркнула Елена Белая.

- С чего вы взяли, что потерпевшая не была заинтересована в ребенке? – это вопрос от гособвинителя (на видеозаписи совещания в роддоме есть фраза Елены Белой: «А женщина необследованная, я думаю, она в нем не заинтересована!».

- Женщина была не обследована, - ответила Белая. - Были нарушены рекомендации врачей. В ее карте страницы были чистые.

«НЕ ДАВАЛА УКАЗАНИЙ УБИВАТЬ»

В суде Елена Белая призналась, что «прогнозировала неблагоприятный исход» в ситуации с новорожденным.

- Речь идет о смерти ребенке? Или о неблагоприятном прогнозе? – уточнил адвокат Тимур Маршани.

- О неблагоприятном прогнозе. Он может быть такой, такой или такой. Мама должна быть в курсе таких прогнозов.

Елена Белая рассказала также, что после совещания, часть которого записана на видео, ее коллеги «спокойно ушли домой».

- И не поинтересовались, что будет дальше, - отметила обвиняемая. – Я не достучалась до них.

Фраза Елены Белой: «Делаем антенатал», которая также содержится в представленном видео, по заверению обвиняемой, касается только оформления медицинской документации («антенатал» – смерть плода во время беременности – Ред.)

- Никакой моей вины в этом нет. Я не давала указаний убить ребенка, - сказала в суде Елена Белая.

Также Белая отметила, что о переделывании документов во время совещания первой заговорила Татьяна Соколова (заведующая родового отделения роддома № 4 – Ред.). Но на представленной записи этого нет.

По мнению Елены Белой, врачи должны были сразу вызывать бригаду Регионального перинатального центра.

- Они взяли на себя смелость сами оказывать помощь, - сказала Елена Белая. - Если доктора не могут нормально оказать помощь, то не надо трогать это хрупкое существо. Доктора четвертого роддома не могут квалифицированно оказать помощь. Это, полагаю, могла сделать спецбригада.

Также Елена Белая пояснила суду, что в момент появления в роддоме спецбригады перинатального центра, согласно документам, ответственность за состояние новорожденного несут и бригады, и роддом.

- Пятьдесят на пятьдесят, - уточнила Елена Белая.

О «ЛОЖНОМ ГЕРОИЗМЕ»

В этот же день в суде выступила врач-неонатолог роддома № 4 Калининграда Марина Бесолова. Она рассказала суду, что была свидетелем того, как Елена Белая, войдя в палату интенсивного наблюдения, где находились коллеги и еще живой на тот момент ребенок, с недовольством говорила о «ложном героизме» врачей.

Марина Бесолова заявила суду, что находилась в ординаторской в тот момент, когда врач-неонатолог Татьяна Косарева прятала в диванную подушку историю умершего новорожденного и ампулу из-под «Куросурфа».

- Косарева сделала несколько надрезов в подушке и сложила туда и историю новорожденного и ампулу, - пояснила свидетель.

Также свидетель рассказала, что это она передала следователям спрятанное.

- Мне позвонила Косарева и попросила передать все следователям, - уточнила Марина Бесолова. – В момент звонка Косарева находилась в следственном комитете.

После серии уточняющих вопросов гособвинителя, свидетель также рассказала, что в то утро пыталась зайти еще раз в палату интенсивного наблюдения по служебным делам, но туда ее не пустила Елена Белая. По словам Марины Бесоловой, за закрытыми дверями в палате находились Элина Сушкевич, Елена Белая, Татьяна Косарева, медсестра и новорожденный…

На пятницу, 4 сентября, назначено следующее заседание.