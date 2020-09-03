Коронавирус в Калининграде, последние новости на 3 сентября 2020 года

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За первые два дня сентября в Калининградской области подтвержден еще 31 случай коронавирусной инфекции. У 13 человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у 8 - пневмония (в том числе одна тяжелая форма).

Среди тех, кто заразились - 6 пенсионеров, один ребенок, 5 медицинских работников, студент-первокурсник, прибывший на учебу из Оренбурга, 3 артиста Музыкального театра, 2 участника хора Свято-Андреевского храма, два преподавателя.

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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 2 сентября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 168 460 человек, из них выявлено 3 463 случая заражения (2 844 человека выздоровели), умерли 69, остаются под медицинским наблюдением 439 человек.