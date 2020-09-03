Два года офшору на Острове: Когда Калининград превратится в Гонконг

У нашего острова есть перспективы вырасти мощный деловой центр. Только вряд ли это получится быстро. Фото: Правительство Калининградской области

В августе исполнилось два года с тех пор, как решением федерального правительства в Калининграде на Октябрьском острове был создан специальный административный район (САР). Аналогичная офшорная зона появилась и на другом конце страны – во Владивостоке, но калининградский САР довольно быстро обошел своего восточного «собрата». Если во Владике на сегодняшний день зарегистрировано всего 6 резидентов, то у нас уже больше трех десятков. И, скорее всего, до конца года еще прибавится.

Релизы регионального правительства, посвященные САР, как правило, позитивны и оптимистичны. Офшор если и не сделает Калининград новым Гонконгом (в хорошем смысле, учитывая последние события в этом китайском анклаве), то, во всяком случае, способен стать одним из драйверов роста.

- Задача САР – создать на этих территориях условия для привлечения капиталов из иностранных юрисдикций. В перспективе этот проект также будет способствовать развитию туризма и сферы гостеприимства, увеличит платежеспособный спрос для малого и среднего предпринимательства, - говорили в калининградском правительстве на заре становления офшорной зоны.

Что же получилось через два года? Недостатка в новых резидентах нет – сейчас их насчитывается 31 (30 международных компаний и один международный фонд). Причем, есть вероятность, что станет еще больше. Дело в том, что в августе Россия пересмотрела договоры о двойном налогообложении с Мальтой и Люксембургом, сделав их менее выгодными «офшорными гаванями», чем раньше (ставки налога на проценты и дивиденды подняли с 5-10 до 15%). Поэтому часть международных компаний наверняка будет искать новую тихую пристань. И не исключено, что найдет ее у берегов Октябрьского острова, если, например, для участников САР установят ставку на дивиденды в 5%, то есть подарят то, чего компании лишились, например, на Мальте (сейчас этот вопрос обсуждается в Москве).

Однако «количественное» увеличение калининградского офшора еще не означает заметное увеличение выгоды для Калининградской области. Реальная польза региону начнется тогда, когда холдинговые компании будут строить у нас полноценные офисы, проводить у нас собрания директоров и прочие мероприятия, наконец, начнут инвестировать не просто в российскую экономику (таково главное требование к резиденту САР), но и в калининградскую. Это без сомнения расшевелит рынок труда, поднимет среднюю зарплату в регионе и произведет мультипликативный эффект. Представьте, например, что IT-гигант «Яндекс» не просто зарегистрирует на Октябрьском острове фонд, но и перевезет к нам головной офис. Это будет, без преувеличения, взрыв.

Дополнительным плюсом может стать введение специального взноса для компаний, регистрирующихся в САР, который должен пойти исключительно в региональный бюджет. Однако чтобы вводить этот взнос, для любителей офшоров нужно создать по-настоящему выгодные условия – хотя бы ввести ту же 5-процентную ставку налога на проценты и дивиденды. И когда компаний будет не 31, а 311, Калининград выгоду наверняка почувствует.

Но это случится не сегодня.

СКАЗАНО!

«Регистрация международных компаний в калининградском САР влечет не только появление новых налоговых резидентов, создание новых рабочих мест на территории Калининградской области и инвестиций в экономику региона и РФ в целом, но и создает предпосылки для переноса элементов крупных холдинговых структур с российским иностранным капиталом на территорию Калининградской области, тем самым повышая «узнаваемость» региона и его инвестиционную привлекательность».

Андрей ТОЛМАЧЕВ, генеральный директор Корпорации развития Калининградской области.

КОНКРЕТНО

Более 200 млн рублей составили налоговые поступления от участников калининградского САР в перовм полугодии 2020 года, в том числе 130 млн пошло в консолидированный бюджет Калининрадской области.

Более 50 млн рублей страховых взносов заплатили с начла года резиденты САР.

Более 32,5 млрд рублей – это общая сумма инвестиций участников калининградского САР в экономику России в 2020 году.

По данным Корпорации развития Калининградской области.