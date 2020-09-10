Антон Алиханов – о коронавирусе: Спасая жизни, мы не допустили коллапса экономики

Мрачные прогнозы в экономике, по словам главы региона, не сбылись. Фото: Александр Подгорчук

Главное спасибо в этом году нужно сказать калининградским медикам, системе здравоохранения, за то, что сдержали эпидемию коронавируса в регионе. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе заседания Облдумы в четверг, 10 сентября.

«Очевидно, что до окончания массовой вакцинации коронавирус никуда не исчезнет, но также очевидно и то, что в целом мы справились. От себя лично приношу соболезнования родным и близким тех калининградцев, которых не удалось спасти», - сказал глава регион.

Алиханов напомнил, что руководство страны оперативно определило, что центрами принятия решений по борьбе с эпидемией должны стать регионы. Областные власти, по его словам, быстро приняли все необходимые меры, мобилизовали систему здравоохранения, и, спасая жизни людей, не допустили коллапса экономики.

«Нам удалось практически не останавливать работу предприятий, добивших в координации с Росспотребнадзором соблюдения мер безопасности. Возобновили деятельность в сфере услуг, общаясь с региональным бизнесом, мы нашли эффективные меры для сохранения рабочих мест. Важные меры поддержки экономики – это региональные решения о выделении ресурсов на кредитование пострадавших предприятий и организаций, особенно с учетом необходимости сохранения занятости на востоке области. Только из областного бюджета на эти цели было выделено 780 млн рублей», - рассказал депутатам губернатор.

Также в области были введены прямые субсидии на компенсации первоочередных расходов предпринимателей на зарплату, и аренду, их получили почти 3 тысячи микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. Большую роль в этом сыграли поступления из федерального центра область получила 680 млн рублей дополнительных дотаций.

Еще 984 млн рублей было выделено для поддержки малого и среднего бизнеса и промышленности в пострадавших отраслях экономики, а на поддержку занятости и снижение напряженности на рынке труда – 1 млрд 205 млн рублей. Всего выплаты получили 42 тыс жителей Калининградской области.

«Ситуацию с коронавирусом регион, экономика, с моей точки зрения прошли оптимально, не без потерь, но ни один мрачный прогноз не сбылся. В марте мы прогнозировали падение поступлений в бюджет в размере 15% к концу года, а по итогам 8 месяцев, наоборот, имеем рост доходов почти на 3%», - добавил Алиханов.

Хорошие новости для работников бюджетной сферы. Еще в марте областные власти допускали такую непопулярную меру, как снижение зарплат бюджетникам, однако принято решение «сохранить лимиты финансирования в этой части на 2020 год».

«Можно констатировать что мы шаг за шагом возвращаемся к нормальной жизни. Предприятия и организации работают, малыши попали в детские сады, у школьников и студентов 1 сентября начался учебный год», - заключил глава региона.