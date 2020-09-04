Коронавирус в Калининграде, последние новости на 4 сентября 2020 года

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Число новых случаев заражения коронавирусом растет в нашей области уже на протяжение четырех суток подряд. Тенденция настораживает, хотя пока абсолютные цифры довольно скромные - максимум 20 заразившихся в день.

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Власти, похоже, уверены в том, что всплеска заболеваемости не будет. Министр по культуре и туризму Андрей Ермак уже объявил, что с 15 сентября в Калининградской области будет разрешена работа концертных и театральных площадок. Правда, наполняемость залов площадок не должна превышать 50 процентов.