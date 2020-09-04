Погода на выходные в Калининграде: температура до +20 градусов и "плавающее" давление

. Фото: Александр Подгорчук

Окончание недели, как и прогнозировалось, будет ненастным. Сегодня наша область по-прежнему останется под влиянием Атлантического циклона, из-за чего и температура окажется ниже нормы (до +19 градусов днем), и дожди будут поливать от души.

В субботу, по прогнозу портала rp5.ru, Калининград ждет ливень и усиление юго-западного ветра до 11 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 757 миллиметров ртутного столба. При этом воздух прогреется до +20 градусов.

В воскресенье дождей будет меньше - Гидрометцентр России оценивает вероятность выпадения осадков всего в 40%. Ветер немного стихнет, температура понизится до +18..+19 градусов. Давление вернется к идеальным 760 мм к вечеру.