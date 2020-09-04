«Стряхнуть коронавирусную пыль с подмосток»: в Калининграде открываются театры и концертные залы

Театры откроются с 15 сентября, но наполняемость залов не должна превышать 50 процентов. Фото: Александр Подгорчук

Накануне министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак написал на своей странице в Фейсбуке, что настало время «стряхнуть коронавирусную пыль с театральных подмосток и кресел» калининградских концертных залов.

- С 15 сентября мы открываем почти все концертные и театральные площадки Калининградской области! С заполняемостью залов - не более 50%, - пояснил Ермак. - Механизм будет такой же, как и с кинотеатрами. Концертным залам и театрам необходимо соблюсти все установленные законодательством меры предосторожности и получить одобрение Роспотребнадзора. Все нюансы будут отображены в новой версии постановления правительства.

Оговорка про «почти все залы» смутила калининградцев. В пресс-службе минкульта корреспонденту «Комсомолки» объяснили, что пока не могут точно сказать, какие конкретно площадки будут открыты, также сославшись на Роспотребнадзор, сотрудники которого вскоре объявят определенные требования безопасности, которые руководителям площадки придется соблюсти.

Впрочем, министр пообещал оказать всю необходимую консультационную помощь учреждениям культуры и концертным площадкам.

Андрей Ермак. Фото: Александр Подгорчук

ПОКА ТОЛЬКО КОНЦЕРТЫ

В комментариях под постом министра тут же появились и представитель клуба «Вагонка» Оксана Акмаева, которая уточнила, распространяются ли слова Андрея Ермак на это заведение.

- Только в формате концертов, где будет гарантирована социальная дистанция между зрителями в 1,5 метра, сиречь с сидячими местами, - ответил министр.

Директор «Вагонки» Андрей Исаков в четверг, 3 сентября, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что в последний раз клуб принимал посетителей 8 марта во время концерта группы «Нервы», а после этого было «полгода пустоты».

- Аппаратура себя прекрасно чувствует и ждет своего часа, чтобы включиться, - заявил Исаков. - А вот с помещением другая ситуация совершенно. Полгода простоя помещения становится проблемой. Но, я думаю, за пару недель мы можем все наладить, почистить и убрать.

По словам Исакова, сотрудники «Вагонки» лишились основного заработка, живут «на заработанное ранее» или устроились на подработки, но никто так и не уволился. После получения всех необходимых разрешений «Вагонка» сможет открыться, как добавил директор клуба, не раньше начала октября.

МАСКУ ПРОДАДУТ В КАССЕ

А вот в областном Драмтеатре продажа билетов стартовала уже с 3 сентября, о чем оперативно сообщила его пресс-секретарь Лидия Пименова.

- 74-й театральный сезон начнется 18 сентября, – написала она в своем Фейсбуке. - На официальном сайте и в кассе театра будет открыта продажа билетов на спектакли сентября и октября.

В том же посте Пименова по пунктам назвала часть требований, которые теперь должен выполнять театр:

- Посещение театра и рассадка зрителей определены с учетом социальной дистанции. Измерение температуры и наличие защитных масок обязательно! Маски можно приобрести и в кассе театра, - написала она.

Художественный руководитель Драмтеатра Михаил Андреев также сообщил, что за время карантина для зрителей были подготовлены две премьеры.

- Мы также обновили актерский состав в нескольких популярных спектаклях, общались и выпускали проекты в онлайне, модернизировали сайт, - говорит Андреев. - Мы провели все необходимые мероприятия, чтобы сделать нашу работу и встречи со зрителями комфортными и безопасными».

Пименова добавила, что купленные и не сданные во время пандемии билеты действительны в новом сезоне.