Денис Мацуев: Рад, что мы приехали в Калининград в это странное время

Музыкант признался в любви к нашему городу. Фото: Александр КАТЕРУША

В четверг у стен Кафедрального собора представили большую концертную программу «Классика и джаз. Денис Мацуев и друзья». Уличный концерт приурочили к торжественному открытию острова Канта после благоустройства, на которое выделяли порядка 150 млн рублей.

Губернатор Антон Алиханов со сцены упомянул не только благоустройство, но и работы в самом соборе.

- Теперь звук внутри собора вышел на принципиально новый уровень. Мы надеемся, что уже после всех этих историй с нашим замечательным коронавирусом, когда все это закончится, мы вам сможем продемонстрировать на полную мощь, на полный зал зрителей, насколько прекрасным стал звук внутри собора, - сказал глава региона. - Мы все скучали по музыке, все скучали по острову и сегодня у нас первое свидание после продолжительной разлуки.

Зрителям повезло – накрапывающий дождь к началу шоу утих. Фото: Александр КАТЕРУША

Директор Кафедрального собора Вера Таривериева поблагодарила всех, кто участвовал в работах по благоустройству на острове: строителей, архитекторов, дизайнеров.

- Мы хотим, чтобы все увидели, как замечательно преобразился наш остров Канта, - сказала она, заметив, что проект благоустройства получился.

И все же главным героем вечера стал пианист Денис Мацуев.

- Я очень люблю Калининград. Каждый приезд сюда – это ассоциация с юными годами, потрясающими программами. И каждый раз это особое состояние, особая атмосфера. Я рад, что мы приехали сюда к вам в это странное время, - сказал музыкант.

На сцене выступили и дети, лауреаты конкурса «Синяя птица».

Зрителям повезло – накрапывающий дождь к началу шоу утих. И все же любители классики и приглашенные не снимали дождевики – просидели в них весь концерт. Великолепная музыка отвлекла от ежедневных проблем и вечных разговоров о коронавирусе. Казалось, что его и нет. В масках были единицы, стулья стояли друг к другу довольно близко, все спокойно общались как в зале, так и в кафе. Хорошо что концерт был уличный.

Кстати, именно благодаря этому собравшиеся увидели новую подсветку Кафедрального собора.

Интересно, что существует два сюжета световой подсветки – праздничный (его хотят зажигать по особенным датам) и классический, который украсит стены и кровлю (это, говорят. Хорошо будет видно с Эстакадного моста). В день презентации благоустроенной территории, во время концерта Дениса Мацуева, Кафедральный собор подсвечивался особенно красивым рисунком, который разработали специально к мероприятию.

Во время концерта включили новую подсветку собора. Фото: Александр КАТЕРУША

Выступление Дениса Мацуева состоялось в рамках открытия фестиваля «Территория мира – территория музыки» (6+). Мероприятие было организовано Росконцертом и Кафедральным собором при поддержке Министерства культуры России.