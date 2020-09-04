«Все детали сохраняются»: в Калининграде изменили подход к капремонту исторических зданий

Капремонт исторического здания в Советске. Фото: Александр КАТЕРУША

Кажется, в Калининградской области начинают все ответственнее относиться к ремонту исторических зданий. Мы видим активность Фонда капремонта в соцсетях и на улицах наших городов.

Правда, ремонтируют дома по-разному. Довоенные постройки делят на две категории: объекты культурного наследия и прочие. К последним могут относиться вполне себе красивые здания, но вот ремонтируют и обновляют их не как памятные и внесенные во всякие там списки. Защитного статуса нет, а стало быть и строгие ограничения отсутствуют. Такой выборочный подход не может радовать. Наверное, уважительное и должное отношение ко всем старым домам нашего региона – следующий шаг понимания.

А вот комплексный подход в капремонте - это хорошо. То есть, когда занимаются фасадами сразу нескольких домов на одной улице, в одном квартале. Делают не только фасады, но и тротуары, дворы, дороги. Примеры мы видим в Железнодорожном, Черняховске и Советске. В бывшем Тильзите недавно побывал губернатор Антон Алиханов, который осмотрел дома в строительных лесах. В программу этого года включили 38 многоквартирных домов, в которых живут 824 человека. Объем финансирования работ на этот год составил 150 млн рублей.

Как уверяет глава региона, в Советске уделяют внимание всем историческим деталям.

- Все детали обязательно сохраняются. Это уже общий подход. Отдельных переживаний здесь не требуется. Все двери либо восстанавливаются, либо создаются новые вместо утраченных. Эта работа ведется вместе с общественниками, – говорит глава региона.

Из тех зданий, что сейчас ремонтируют в Советске, 11 домов являются объектами культурного наследия.

- Мы стараемся сделать так, чтобы дом был максимально приближен к тому, как его видел архитектор, - говорит руководитель Фонда капремонта Калининградской области Олег Туркин. - Например, когда-то жители незаконно, по собственному желанию, заложили дверной проем. Мы согласовали мероприятия со службой охраны объектов культурного наследия, с жителями и прорезали проем, усилили металлоконструкциями, и будем вставлять историческую дверь. Точнее дверь современную на металлическом каркасе, но сверху будет инженерный лист, на котором будет вырезана реплика исторической двери.

- Какой подход избирается при восстановлении фасада? Отбили штукатурку, обнажили кирпич. Что дальше?

- Мы делаем обязательно фотофиксацию на объекте, оцениваем состояние декоративных элементов. После этого отбивается декоративная штукатурка и оценивается состояние кирпича, его класс по морозостойкости. По результату этих обследований мы либо делаем сплошную металлическую сетку по дому и создаем так называемую бетонную рубашку, либо делаем штукатурный набрызг, либо используем утеплитель. Все зависит от проектных решений. Если это объект культурного наследия, то мы дом не утепляем. Если это обыкновенный дом, не объект культурного наследия, то мы его можем утеплять.

Олег Туркин. Фото: Василий МАСАЛЬСКИЙ

- Насколько повсеместно используют листы утеплителя, которые «убивают» здание?

- Я с вами соглашусь, я тоже не сторонник утепления домов. Потому что это меняет геометрию объекта. Там, где это возможно, мы не утепляем дома. Но есть, кроме того, определенные нормативы и ГОСТы, в соответствии с которыми мы проводим работу. Например, если толщина стенки меньше 250 миллиметров, то мы обязаны утеплять ее. Кроме того, мы обязаны делать теплотехнический расчет и оценивать теплопроводность ограждающих конструкций. То есть это не какая-то наша хотелка, это требование нормативов.

Нужно добавить, что зачастую сами жители являются инициаторами утепления фасада. Хотя мы уже многократно это подтверждали и всегда жителям говорим о том, что просто заштукатурить дом вполне достаточно, чтобы его теплопроводность довести до нормативной. У нас нет морозов до -30, это крайняя редкость. Например, в Железнодорожном на историческом доме мы отбили штукатурку, и сделали на доме так называемый холодный фасад. И в этом году люди уже в три раза меньше закупили дров для отопления. В холодные осенние дни у них у всех были окна нараспашку, потому что даже неутепленный дом, а качественно выполненный холодный фасад, полностью закрывает все щели, и теплопотеря объекта уходит.

- Как избавиться от пластиковых окон на исторических зданиях, которые так портят внешний вид?

- По закону мы имеем право менять окна только в местах общего пользования. Там мы приводим их к историческому виду. Если это объект культурного наследия, то служба охраны объектов культурного наследия согласовывает нам материалы оконных проемов. Это либо дерево, либо пластик с имитацией под дерево.

Что касается окон в частных квартирах, то в Калининграде мы рассчитываем попробовать на одном из домов – на проспекте Мира 57-59 – сделать накладные шпросы на существующие окна, чтобы сымитировать историческую расстекловку. Мы проговариваем с производителями пластика, чтобы они сделали полосочки в виде шпросов и расстекловку воссоздали по архивным фотоматериалам. Рассчитываем в ближайшие дни презентовать собственникам проектные решения и с ними обсудить этот вопрос.

Собственники могут быть против, безусловно, так как это их собственность. Мы будем взывать их к неравнодушию и к социальной ответственности.