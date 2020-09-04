Как промзону превратить в достопримечательность: В Калининграде готовится проект «оживления» Правой набережной

В перерыве между сессиями участников форума повели на экскурсию по Правой набережной. Сейчас она выглядит не слишком презентабельной. Фото: Иван МАРКОВ

Власти Калининграда задумали заняться развитием промышленной территории в районе Правой Набережной. Оказалось, что для этого даже не нужно гнуть через коленку предпринимателей – они сами вышли с предложением преобразить часть берега Преголи, расположенную ровно напротив порта.

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СОБСТВЕННИКОВ

Чтобы заявить об этом публике, решено было организовать на площадке креативного кластера под названием «Правая набережная, 21» двухдневное мероприятие «Urban sprint» с лекциями, презентациями и круглыми столами. Участники форума объясняли, зачем властям и горожанам необходимо преображение промзон, и как их развивать без урона облику города. Параллельно с этим собственники площадей и предприятий Правой набережной встретились с властями, чтобы прийти к общему знаменателю по поводу будущего этой территории. Журналисты получили возможность посетить только первое мероприятие, но по поводу второго пару слов сказали зампред правительства Калининградской области Наталья Сибирева, руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева и лидер проекта «Правая набережная, 21» Жаклин Александрия.

Проблема развития набережной, по словам Сибиревой в том, что она представляет собой узел различных форм собственности: муниципальной, федеральной и частной.

- Чтобы эту территорию превратить в то, о чем сегодня говорилось, здесь необходимо привести в порядок все отношения, - заявила Сибирева.

КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР + СРЕДА

Помогать властям с приведением в порядок всех земельных и имущественных отношений будет Татьяна Журавлева.

- Наша задача – запустить пространство креативного кластера в классическом его понимании, - продолжила Журавлева. - Тут пройдет его совмещение со средой. Процесс этот непростой, но это не нерешаемая задача. Есть несколько правовых схем, которые нужно запускать, что мы сейчас и делаем вместе с областью. Чтобы вы понимали, вот этот зеленый кусок набережной – это собственность федералов, дорога – это муниципальная собственность, а дальше, 6 метров от здания, – это частная собственность. Чтобы с этим работать, нужно понять, кто будет всем этим управлять. Управляющая компания уже готова заняться благоустройством, но она не может. Поэтому мы тут.

Вице-премьер Наталья Сибирева и руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева. Фото: Иван МАРКОВ

По словам Журавлевой, функцией собственников дома № 21, в котором размещаются творческие площадки, будет дальнейшее привлечение сюда креативных сообществ.

- В следующем году мы сделаем здесь базовое благоустройство набережной, - продолжает объяснять Журавлева. – Возможно, тут будет благоустройство в формате практического урбанизма. С муниципалитетом мы сейчас будем отрабатывать историю с ремонтом дороги, перехватывающей парковкой и велопешеходной инфраструктурой, чтобы можно было кататься.

Московских экспертов не смущает, что дорога вдоль Правой Набережной тупиковая.

- Это великолепно, зато горожанам есть, где покататься. Возможность пройтись даже по тупиковой дороге туда-обратно – это очень ценно. Сейчас вы здесь не пройдетесь, - показала Журавлева на сплошь запаркованную автомобилями набережную.

КТО ВСЕ ОПЛАТИТ И КОГДА?

За чей счет будет осуществляться проект, Сибирева ответить затруднилась, но сообщила, что есть несколько вариантов с бюджетным или грантовым участием с обязательным привлечением инвесторских средств. Сумма проекта пока также непонятна.

- Мы собираемся, чтобы понять настроение собственников, на чьей земле мы стоим, чтобы понять, что мы можем тут сделать, - добавила она.

Из окон здания открываются интересный вид. Фото: Иван МАРКОВ

Чтобы доказать, что предприниматели сами хотят превратить набережную в новую точку притяжения, слово взяла представитель собственника 80 процентов площадей дома № 21 Жаклин Александрия.

- Я бы хотела стать, чтобы «Правая Набережная, 21» стала мощнейшей туристической точкой притяжения в горизонте 3-5 лет, - заявила она. – Мы сами готовы вкладываться в развитие, но сейчас мне сложно, каким будет объем финансирования. Собственно, на круглом столе мы и собираемся выяснить у других собственников, готовы ли они включиться в проект вместе с нами.

Участники форума объясняли, зачем властям и горожанам необходимо преображение промзон, и как их развивать без урона облику города. Фото: Иван МАРКОВ

- Это пространство стало обживаться, трансформироваться, сюда стали приходить художники, музыканты, айтишники. Таким естественным образом стал складываться кластер, – рассказал Антон Алиханов.