Обвиняемая в убийстве младенца врач Элина Сушкевич: Перед выездом в роддом мне сказали, что ребенок «прекрасный»

Элина Сушкевич. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградском областном суде продолжается процесс по "делу врачей". Напомним, и.о. главврача роддома № 4 Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняют в умышленном убийстве младенца.

В пятницу, 4 сентября, Элина Сушкевич прокомментировала предъявленные гособвинением суду медицинские документы умершего 6 ноября 2018 года новорожденного.

В частности, Элина Сушкевич рассказала, каким увидела ребенка, прибыв на вызов:

- Ребенок был в кювезе, были подключены датчики. Температура тела была 33, в кювезе - 37 градусов. Поддержание температуры у таких детей очень важно. Такие дети очень быстро охлаждаются. Я понимала, что ребенок замерз.

Элина Сушкевич сообщила, что сразу рекомендовала вводить ребенку препарат, повышающий давление, поскольку то давление, которое она увидела на мониторе, было ниже нормы в два раза.

После осмотра младенца врач-неонатолог позвонила в перинатальный центр, чтобы доложить о ситуации.

- Я позвонила Астаховой (Екатерина Астахова - заведующая отделением анестезиологии и реанимации Регионального перинатального центра - Ред.) и сказала, что ребенок крайне тяжелый и я не повезу его, это опасно, - рассказала суду Сушкевич. - Он больше был похож на труп, чем на живого. Я сказала, что остаюсь и пока никуда его не повезу.

Также Элина Сушкевич объяснила, почему транспортная карта ею не заполнена до конца.

- Есть транспортная карта, которая заполняется врачом реанимационной бригады, который выезжает в роддом, - рассказала Элина Сушкевич о документах, фигурирующих в деле. – На момент выезда бригады в роддом было доложено, что ребенок «прекрасный», и мы планировали его забирать в перинатальный центр. Увидев ребенка, оценив его состояние, транспортную карту я не заполняла. Но на отдельном листе я заполняла данные осмотра ребенка, все рекомендации. Но куда делся этот лист, я не знаю…

- Во сколько вы уехали из роддома? - спросила прокурор обвиняемую.

- Я не смотрела на время, поэтому не могу сказать, во сколько я уехала из роддома. – ответила Сушкевич.

- Какие препараты вы вводили ребенку? – еще один вопрос от госбовинителя.

- На этот вопрос я хотела бы ответить позже.

- Почему в карте ребенка нет ни одного вашей рекомендации? – снова прокурор.

- Все свои рекомендации я вносила в лист осмотра врача бригады, куда делся лист – я не знаю.

- Кто вам сказал, что ребенок «прекрасный», что это значит? – еще одно уточнение от стороны обвинения.

- Когда я пришла в свое отделение в перинатальном центре, Астахова говорила по телефону. По результатам разговора Астахова сказала мне: «Едь в четвертый роддом, забирай прекрасного ребенка. Это сленг. Это не имеет отношение к состоянию ребенка».

Также Сушкевич подтвердила, что общалась с Еленой Белой, информируя ее о состоянии ребенка.

- Я ей говорила, что он тяжелый, что в перинатальный центр я его не повезу. Ответственность берет на себя врач, который перевозит ребенка. Хуже ребенка, умершего в роддоме, - ребенок, умерший в машине.

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В Калининградском областном суде с участием присяжных продолжается слушание «дела врачей». Экс-руководителя роддома №4 Калининграда Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняют в умышленном убийстве новорожденного. В настоящее время гособвинение представляет суду доказательства вины врачей (подробности).