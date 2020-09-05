Секретный бункер под бункером: в Калининграде снова наткнулись на следы Янтарной комнаты

Сын Сергея Трифонова Родион изучает бункер Отто Ляша. Фото: Сергей ТРИФОНОВ

Калининградский историк-мистификатор, руководитель проекта "Кёнигсберг-13" Сергей Трифонов, занимающийся уже много лет поисками Янтарной комнаты, не успокаивается. Он утверждает, что на этот раз ему и группе его единомышленников удалось по-настоящему напасть на след утерянных сокровищ.

Недавно под пол бункера последнего коменданта Кёнигсберга Отто Ляша, расположенного в центре Калининграда, спустилась очередная группа исследователей.

- Мы спускались вместе со съемочной группой одного из федеральных каналов, - рассказал "Комсомолке" Сергей Трифонов. – Работы специально проводили ночью, чтобы не привлекать лишнего внимания. На этот раз мы провели сверление пола бункера и опустили зонд на глубину 16,5 метров. Никто еще этого не делал до нас.

Открытие поразила Трифонова и его коллег по цеху.

- Этот пол является потолком еще одного скрытого под ним бункера, помещения которого сегодня заполнены водой, - говорит историк. - Вода очень чистая и прозрачная, сквозь нее при помощи зонда мы увидели угол бронзового ящика. Я уверен, что это один из тех фигурных ящиков, в которые нацисты прятали Янтарную комнату. Дело в том, что в последний раз эти ящики видели в 150 метрах отсюда.

В новом открытии Сергея Трифонова можно, конечно, сомневаться, но почему-то кажется, что его поиски Янтарной комнаты рано или поздно увенчаются успехом. И если не в бункере Ляша, то в другом месте.

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