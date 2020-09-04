АВТОТОР поддержал школы в борьбе с коронавирусом

Линейки прошли в сокращенном формате, но праздничному настроению это не помешало.

Несмотря на опасения из-за коронавируса, 1 сентября все калининградские школы торжественно открыли двери для своих учеников. И пусть линейки прошли в сокращенном формате, праздничному настроению это помехой не стало.

Для того чтобы ребята смогли начать учебный год в классе, а не дома, учебным заведениям пришлось приложить немало усилий. АВТОТОР решил поддержать в этом непростом деле школы № 9 и № 53 микрорайона имени Александра Космодемьянского, где расположена основная производственная площадка компании. В День знаний представители крупнейшего предприятия Калининградской области подарили обеим школам бесконтактные термометры, санитайзеры, дезинфицирующее средство и бактерицидный рециркулятор воздуха.

- Меры, которые применяются для предотвращения распространения инфекции, вынужденные, и к ним необходимо отнестись с пониманием, - подчеркнул директор школы № 9 Олег Юдов, поблагодарив АВТОТОР за поддержку.

Подарки от АВТОТОР стали хорошим подспорьем для работы в условиях пандемии.

В микрорайоне имени Космодемьянского сегодня проживают больше тысячи работников АВТОТОР, дети которых посещают школы, поэтому оказание такой шефской помощи уже многие годы остается важным направлением программы социального развития компании. Накануне нового учебного года АВТОТОР также выплатил своим сотрудникам традиционные пособия на подготовку детей к школе и учебе в средних специальных образовательных учреждениях - по две тысячи рублей на каждого ребенка. Общая сумма превысила два миллиона рублей, что существенно больше по сравнению с предыдущими годами.

Кроме школ в микрорайоне имени Космодемьянского, АВТОТОР продолжает активно поддерживать Православную гимназию Калининграда. Сюда накануне 1 сентября поставили новое оборудование и мебель, которые были приобретены на средства автопроизводителя и учредителя компании Владимира Щербакова.

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Значительным вкладом компании в развитие микрорайона имени Космодемьянского станет открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «АВТОТОР-Арена». Здесь находится бассейн олимпийского класса длиной 50 метров, уникальный крытый полноразмерный футбольный манеж, сертифицированный по стандартам FIFA, многофункциональный зал и другие залы для занятий различными видами спорта и танцами. ФОК построен на собственные средства компании АВТОТОР (свыше 2 миллиардов рублей).

На территории зеленой зоны, прилегающей к комплексу, силами работников АВТОТОР завершается создание Спортивного парка, который уже стал одним из любимых мест отдыха жителей микрорайона. В результате благоустройства здесь появились пешеходные дорожки, скамейки, полоса препятствий и детская площадка.

КСТАТИ

Несмотря на вызванное пандемией сокращение объемов производства, АВТОТОР еще весной активно включился в социальную работу. В марте компания направила в распоряжение правительства области 30 млн рублей, чтобы оказать дополнительную поддержку жителям региона. АВТОТОР также профинансировал проведение дезинфекции во всех помещениях Музея Мирового океана и выделил средства на выплату части зарплаты сотрудникам.