Коронавирус в Калининграде, последние новости на 7 сентября 2020 года

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За минувшую неделю в Калининградской области на COVID-19 протестировали 10 991 человек,подтвердились еще 128 случаев заражения. Это самый низкий показатель за последние три недели (для сравнения, с 24 по 30 августа число новых инфицированных составило 155 - на 21% больше).

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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 6 сентября на COVID-19 обследовали нарастающим итогом 175 408 человек, из них выявлено 3 543 случая заражения (2 879 человек выздоровели), умерли 71, остаются под медицинским наблюдением 648 человек.