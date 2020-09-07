Погода на неделю в Калининграде: синоптики ждут грозу, штормовой ветер и внезапное потепление

. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики прогнозируют теплую и дождливую неделю в Калининграде. Гром и молнии над головой мы можем увидеть уже сегодня. Дождь и местами грозу прогнозирует областное управление МЧС. При этом будет довольно прохладно – всего +16..+17 градусов.

Во вторник нас заденет очередной циклон. Температура воздуха в Калининграде останется на прежнем уровне, но усилятся дожди и ветер, чья скорость в порывах достигнет 17 метров в секунду.

В среду ненастье возьмет передышку. Неожиданно потеплеет до +20 градусов, осадки станут менее обильными, ветер – около 15 метров в секунду.

Разгул стихии намечается на четверг. По прогнозу портала gismeteo.ru, ветер разгонится до штормовых 20 метров в секунду, температура упадет до +15.. +17 градусов, днем ожидаются ливни.

В пятницу погода в Калининграде немного успокоится, но потом, судя по всему, в конце недели нужно готовиться к новой волне. С юга придет теплый воздух, из-за чего термометры могут показать +21 градус в субботу и +19 в воскресенье. Не исключено, что станет гораздо меньше осадков, но в воскресенье есть риск серьезного усиления ветра.