«Обварился насмерть»: В Калининграде начинается суд по гибели задержанного в отделе полиции

Спустя несколько часов мужчина умер от полученных обширных ожогов Фото: "КП" Архив

В Московский районный суд Калининграда поступило уголовное дело по гибели задержанного в отделе полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Напомним, в ночь на 20 октября 2019 года сотрудники ППС задержали за мелкое хулиганство 36-летнего Ивана Вшивкова. Его поместили в помещение для содержания задержанных лиц. Спустя несколько часов мужчина умер от полученных обширных ожогов.

«По версии следствия, начальник смены дежурной части отдела полиции и старший оперативный дежурный, достоверно зная, что в помещении, в котором содержится задержанный, повреждена система отопления и горячая вода из трубы поступает в камеру, а калининградец, призывавший о помощи, самостоятельно покинуть камеру не может, на протяжении более 31 минуты продолжали содержать мужчину в помещении в условиях, явно угрожающих его жизни и здоровью», - сообщили в пресс-службе СК.

Уже бывших полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, обвиняемые вину в совершенном преступлении не признали. Их поместили под домашний арест. Активное содействие следствию в расследовании и получении ряда доказательств осуществляла оперативно-розыскная часть собственной безопасности областного УМВД.

- Следствием собран достаточный объем доказательств, подтверждающий вину обоих обвиняемых в совершении инкриминируемого деяния, - заявили в пресс-службе СК.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокуратурой в Московский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.