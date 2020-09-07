«Обварился насмерть»: В Калининграде начинается суд по гибели задержанного в отделе полиции

Спустя несколько часов мужчина умер от полученных обширных ожогов
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В Московский районный суд Калининграда поступило уголовное дело по гибели задержанного в отделе полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.
Напомним, в ночь на 20 октября 2019 года сотрудники ППС задержали за мелкое хулиганство 36-летнего Ивана Вшивкова. Его поместили в помещение для содержания задержанных лиц. Спустя несколько часов мужчина умер от полученных обширных ожогов.
«По версии следствия, начальник смены дежурной части отдела полиции и старший оперативный дежурный, достоверно зная, что в помещении, в котором содержится задержанный, повреждена система отопления и горячая вода из трубы поступает в камеру, а калининградец, призывавший о помощи, самостоятельно покинуть камеру не может, на протяжении более 31 минуты продолжали содержать мужчину в помещении в условиях, явно угрожающих его жизни и здоровью», - сообщили в пресс-службе СК.
Уже бывших полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, обвиняемые вину в совершенном преступлении не признали. Их поместили под домашний арест. Активное содействие следствию в расследовании и получении ряда доказательств осуществляла оперативно-розыскная часть собственной безопасности областного УМВД.
- Следствием собран достаточный объем доказательств, подтверждающий вину обоих обвиняемых в совершении инкриминируемого деяния, - заявили в пресс-службе СК.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокуратурой в Московский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.