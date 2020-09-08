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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 8 сентября 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 8 сентября
Николай Литвинов
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Фото: Иван МАКЕЕВ

На протяжение четырех из семи прошедших дней сентября суточный прирост заразившихся в нашей области составлял 20 и больше случаев. Вирус по-прежнему встречается практически повсеместно. COVID-19 подтвердился у воспитанника Нахимовского училища, преподавателя музыкальной школы, служителя храма, кладовщика в воинской части, медицинского работника и администратора частного медицинского центра, сотрудника правоохранительных органов...

Уже пять дней подряд растет число тех, кто находится под медицинским наблюдением. Если 2 сентября было 439 человек, то по состоянию на вчерашний день - 707.

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Фото: Яндекс

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