Где в Калининграде сделать прививку от гриппа: опубликован график работы медиков

Прививочные бригады в некоторых точках впервые будут работать в две смены.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Вакцинация от гриппа в Калининграде в 2020 году уже стартовала. С завтрашнего дня начнет работу передвижной комплекс Областного центра медицинской профилактики и реабилитации.
- Впервые за четыре года проведения акции прививочные бригады в некоторых точках будут работать в две смены, - сообщает пресс-служба правительства области.
Привиться в передвижном комплексе смогут взрослые калининградцы. С 9 сентября также стартует и плановая вакцинация от гриппа взрослых и детей в поликлиниках. Информацию о поступлении вакцины можно уточнять в поликлинике по месту прикрепления.
Охватить прививками в этот раз планируют не менее 60% жителей области (в том числе, 75% профессиональных групп) – всего более 600 тысяч человек. На предстоящий сезон 2020-2021 всемирная организация здравоохранения рекомендовала изменить состав противогриппозных вакцин. Все штаммы вирусов гриппа А (H1N1/09), гриппа А (H3N2), гриппа В обновлены.
Где в Калининграде сделать прививку от гриппа
9 сентября, среда
10.00 - 14.00. Магазин «Виктория», ул. Гайдара, 120
15.00-19.00. Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова
10 сентября, четверг
10.00 - 14.00. Супермаркет «Spar», ул. Дзержинского, д. 160-а.
15.00-19.00. Магазин «Виктория», ул. 9 апреля, 9
11 сентября, пятница
10.00 - 14.00. Супермаркет «EUROSPAR», Советский пр-кт, 234
15.00 - 19.00. Магазин «Виктория», Солнечный бульвар, 1
12 сентября, суббота
10.00-14.00. Центральная площадь («Дом Советов»)
15.00-19.00. Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова
13 сентября, воскресенье
10.00-14.00. Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова
15.00-19.00. Центральная площадь («Дом Советов»)
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14 сентября, понедельник
10.00-14.00. Супермаркет «EUROSPAR», ул. Красносельская, д. 85а
15.00-19.00. Магазин «Виктория», площадь Калинина, 28
15 сентября, вторник
10.00-14.00. Центральный офис супермаркетов «Spar», Люблинское шоссе, 6
15.00-19.00. Магазин «Виктория», ул. Л.Шевцовой,1
16 сентября, среда
10.00 - 14.00. Супермаркет «EUROSPAR», ул. Карла Маркса, д. 18
15.00 - 19.00. Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова
17 сентября, четверг
10.00 - 14.00. Магазин «Виктория», ул. 9 апреля, 9
15.00 - 19.00. Супермаркет «EUROSPAR», г. Гурьевск, Пражский бульвар, д. 1ж
18 сентября, пятница
10.00 - 14.00. Супермаркет «SPAR», ул. Левитана 22
15.00 - 19.00. Магазин «Виктория», Солнечный бульвар, 1
19 сентября, суббота
10.00-14.00. Центральная площадь («Дом Советов»)
15.00-19.00. Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова
20 сентября, воскресенье
10.00-14.00 Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова
15.00-19.00. Центральная площадь («Дом Советов»)
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21 сентября, понедельник
10.00-14.00. Магазин «Виктория», площадь Калинина, 28
15.00-19.00. Супермаркет «SPAR», ул. Аксакова, д. 125
22 сентября, вторник
10.00-14.00. Магазин «Виктория», ул. Гайдара, 120
15.00-19.00. Супермаркет «EUROSPAR», ул. Карла Маркса, д. 18
23 сентября, среда
10.00-14.00. Магазин «Виктория», ул. 9 апреля, 9
15.00-19.00. Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова
24 сентября, четверг
10.00-14.00. Супермаркет «EUROSPAR», ул. Красносельская, д. 85а
15.00-19.00. Магазин «Виктория», Солнечный бульвар, 1
25 сентября, пятница
10.00-14.00. Супермаркет «EUROSPAR», ул. Панина 2а
15.00-19.00. Супермаркет «SPAR», ул. Ю. Гагарина, д. 13.
26 сентября, суббота
10.00-14.00. Центральная площадь («Дом Советов»)
15.00-19.00. Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова
27 сентября, воскресенье
10.00-14.00. Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова
15.00-19.00. Центральная площадь («Дом Советов»)
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28 сентября, понедельник
10.00-14.00. Магазин «Виктория», ул. Л. Шевцовой,1
15.00-19.00. Супермаркет «SPAR», ул. Аксакова, д. 125
29 сентября, вторник
10.00-14.00. Магазин «Виктория», площадь Калинина, 28
15.00-19.00. Супермаркет «EUROSPAR», ул. Панина, 2а
30 сентября, среда
10.00-14.00. Магазин «Виктория», ул. Гайдара, 120
15.00-19.00. Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова
Для получения прививки желательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС. Вакцинация проводится бесплатно.