Где в Калининграде сделать прививку от гриппа: опубликован график работы медиков

Прививочные бригады в некоторых точках впервые будут работать в две смены. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вакцинация от гриппа в Калининграде в 2020 году уже стартовала. С завтрашнего дня начнет работу передвижной комплекс Областного центра медицинской профилактики и реабилитации.

- Впервые за четыре года проведения акции прививочные бригады в некоторых точках будут работать в две смены, - сообщает пресс-служба правительства области.

Привиться в передвижном комплексе смогут взрослые калининградцы. С 9 сентября также стартует и плановая вакцинация от гриппа взрослых и детей в поликлиниках. Информацию о поступлении вакцины можно уточнять в поликлинике по месту прикрепления.

Охватить прививками в этот раз планируют не менее 60% жителей области (в том числе, 75% профессиональных групп) – всего более 600 тысяч человек. На предстоящий сезон 2020-2021 всемирная организация здравоохранения рекомендовала изменить состав противогриппозных вакцин. Все штаммы вирусов гриппа А (H1N1/09), гриппа А (H3N2), гриппа В обновлены.

Где в Калининграде сделать прививку от гриппа

9 сентября, среда

10.00 - 14.00. Магазин «Виктория», ул. Гайдара, 120

15.00-19.00. Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова

10 сентября, четверг

10.00 - 14.00. Супермаркет «Spar», ул. Дзержинского, д. 160-а.

15.00-19.00. Магазин «Виктория», ул. 9 апреля, 9

11 сентября, пятница

10.00 - 14.00. Супермаркет «EUROSPAR», Советский пр-кт, 234

15.00 - 19.00. Магазин «Виктория», Солнечный бульвар, 1

12 сентября, суббота

10.00-14.00. Центральная площадь («Дом Советов»)

15.00-19.00. Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова

13 сентября, воскресенье

10.00-14.00. Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова

15.00-19.00. Центральная площадь («Дом Советов»)

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14 сентября, понедельник

10.00-14.00. Супермаркет «EUROSPAR», ул. Красносельская, д. 85а

15.00-19.00. Магазин «Виктория», площадь Калинина, 28

15 сентября, вторник

10.00-14.00. Центральный офис супермаркетов «Spar», Люблинское шоссе, 6

15.00-19.00. Магазин «Виктория», ул. Л.Шевцовой,1

16 сентября, среда

10.00 - 14.00. Супермаркет «EUROSPAR», ул. Карла Маркса, д. 18

15.00 - 19.00. Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова

17 сентября, четверг

10.00 - 14.00. Магазин «Виктория», ул. 9 апреля, 9

15.00 - 19.00. Супермаркет «EUROSPAR», г. Гурьевск, Пражский бульвар, д. 1ж

18 сентября, пятница

10.00 - 14.00. Супермаркет «SPAR», ул. Левитана 22

15.00 - 19.00. Магазин «Виктория», Солнечный бульвар, 1

19 сентября, суббота

10.00-14.00. Центральная площадь («Дом Советов»)

15.00-19.00. Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова

20 сентября, воскресенье

10.00-14.00 Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова

15.00-19.00. Центральная площадь («Дом Советов»)

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21 сентября, понедельник

10.00-14.00. Магазин «Виктория», площадь Калинина, 28

15.00-19.00. Супермаркет «SPAR», ул. Аксакова, д. 125

22 сентября, вторник

10.00-14.00. Магазин «Виктория», ул. Гайдара, 120

15.00-19.00. Супермаркет «EUROSPAR», ул. Карла Маркса, д. 18

23 сентября, среда

10.00-14.00. Магазин «Виктория», ул. 9 апреля, 9

15.00-19.00. Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова

24 сентября, четверг

10.00-14.00. Супермаркет «EUROSPAR», ул. Красносельская, д. 85а

15.00-19.00. Магазин «Виктория», Солнечный бульвар, 1

25 сентября, пятница

10.00-14.00. Супермаркет «EUROSPAR», ул. Панина 2а

15.00-19.00. Супермаркет «SPAR», ул. Ю. Гагарина, д. 13.

26 сентября, суббота

10.00-14.00. Центральная площадь («Дом Советов»)

15.00-19.00. Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова

27 сентября, воскресенье

10.00-14.00. Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова

15.00-19.00. Центральная площадь («Дом Советов»)

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28 сентября, понедельник

10.00-14.00. Магазин «Виктория», ул. Л. Шевцовой,1

15.00-19.00. Супермаркет «SPAR», ул. Аксакова, д. 125

29 сентября, вторник

10.00-14.00. Магазин «Виктория», площадь Калинина, 28

15.00-19.00. Супермаркет «EUROSPAR», ул. Панина, 2а

30 сентября, среда

10.00-14.00. Магазин «Виктория», ул. Гайдара, 120

15.00-19.00. Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова

Для получения прививки желательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС. Вакцинация проводится бесплатно.