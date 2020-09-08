Подробности трагедии в парке Макса Ашманна: упавшая ветка едва не убила еще двоих

Этот снимок был сделан спустя несколько минут после трагедии. Фото: Северо-Западный РПСО

«Люди вокруг были в панике»

Трагедия произошла в Макс-Ашманн парке Калининграда в четвертом часу дня в воскресенье, 6 сентября. Недалеко от дома №1 по улице Демьяна Бедного на пешеходную тропинку упала тяжелая ветка, которая придавила 80-летнюю пенсионерку. К сожалению, спасти ее не удалось - женщина скончалась на месте.

Очевидцы происшествия рассказали порталу klops.ru, что ветка «была настолько тяжелой, что сразу после трагедии ее не могли сдвинуть с места несколько человек». Кроме того, смерти чудом избежали еще две пенсионерки, которые гуляли по парку вместе с погибшей.

Калининградка Ольга сообщила, что сначала все три женщины отдыхали на лавочке. Одна из пенсионерок поднялась и позвала с собой подруг. Не дождавшись их, она пошла по тропинке и в этот момент раздался громкий треск...

- Ветка чудом не упала на всех троих! - говорит Ольга. - Одна бабушка не успела сделать еще пару шагов, другая отскочила к стволу, и кусок дерева просвистел рядом. За несколько секунд до этого там прошли женщина с коляской, мужчина с подругой, проехала целая группа школьников на велосипедах. Я тоже шла в ту сторону и была от места трагедии буквально в 15 метрах.

Отломившаяся ветка не была гнилой. Фото: Северо-Западный РПСО

По словам Ольги, медики приехали примерно через 10 минут, но реанимировать пенсионерку было уже бессмысленно.

- Люди вокруг были в панике. Приятельнице погибшей стало плохо — ей сделали какой-то укол, - вспоминает Ольга.

Вскоре на место происшествия приехали дочь и зять погибшей. По их словам, 80-летняя бабушка не жаловалась на здоровье, была активной, часто гуляла в этом парке.

Не первый случай

В следственном комитете «Комсомолке» затруднились ответить, понесет ли кто-то наказание за гибель женщины - доследственная проверка только началась. В мэрии города также от комментариев пока отказались.

Тем временем, в соцсетях калининградцы вспомнили, что буквально неделю назад сухие ветки обрушились на скамейку на Фестивальной аллее. Были и другие похожие случаи. 10 июля мэр Светлогорска Владимир Бондаренко опубликовал фотографии лиственницы, упавшей прямо на скамейку в центре города. Тогда по счастливой случайности никто не пострадал. В марте в Гурьевске во время шторма под упавшим деревом погибла 12-летняя девочка. Тогда под суд отправили начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства местной администрации. Чиновника.. оштрафовали на 50 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Игнорировать плачевное состояние системы содержания зеленых насаждений уже нельзя»

Александр МАТЮХА, заведующий отделом садово-паркового хозяйства Калининградского зоопарка:

- Безусловно, это несчастный случай. Гнили древесины могут развиваться скрыто и, если проводящая система не разрушена мицелием гриба, по внешнему виду ветви определить гниль невозможно. Есть листва, ветвь выглядит крепкой, однако, механическая прочность древесины утеряна под воздействием патогенов. Слом ветви или вершины целиком может произойти и в абсолютно безветренную погоду - это заблуждение, что обязательно нужен штормовой ветер. Повлиять на слом могут и ливневые дожди, когда ослабленные развилки накапливают воду, а мокрая листва добавляет массы. Есть способы снижения рисков, например, установка систем стабилизации на крупные ветви или слабые развилки деревьев, растущих вдоль путей следования посетителей, у мест скопления людей. Также обезопасить дерево могут контурные и прореживающие обрезки, однако, здесь важна аккуратность и точность. Каждый крупный спил - ворота для инфекций, которые могут лишить устойчивости все дерево целиком, тем более, если таких спилов оставляют много. Кронированные деревья также падают.

Хочу заметить, что сейчас сложилась очень опасная ситуация. В городе много старовозрастных деревьев, требующих системного ухода. Но у нас по-прежнему нет ни одного диагностического прибора для определения скрытых гнилей, не говоря уже про георадары, способные определить распространение корней в толще почвы, их состояние. Нет почвенных инжекторов, для работы с почвами в зоне роста деревьев, а ведь здоровье дерева напрямую зависит от состояния почв. К сожалению, если не начать объединять усилия специалистов, работающих в этой области, и не настраивать системную работу, такие трагические случаи могут повторяться. Игнорировать плачевное состояние системы содержания зеленых насаждений уже просто нельзя.