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Киношники без разрешения разрисовали в Калининграде форт №8, а теперь моют стены

Если после смыва надписей форт пострадает, власти пообещали возбудить уголовное дело
Иван МАРКОВ
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Вот такие художества теперь "украшают" кирпичные стены.

Вот такие художества теперь "украшают" кирпичные стены.

Фото: Facebook

Несколько дней назад в соцсетях появились фотографии форта №8, раскрашенного неизвестными художниками. Автор снимков, блогер Женяй Огонь, сообщил, что ранее ему о разрисованном памятнике архитектуры рассказал один из подписчиков.

- Разумеется, я решил прокатиться до форта и посмотреть лично. И увиденное меня просто убило. Весь форт изрисован, - написал он в своем фейсбуке.

Внутри форта Женяй нашел на полу несколько листовок с надписью «Cubana club» и провел короткое расследование, в ходе которого выяснил, что в здании проходила вовсе не дискотека, а съемки очередного отечественного фильма, для которых и был совершен акт вандализма.

Стоит отметить, что 27 августа в группе «Вконтакте» «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки» появилось сразу четыре объявления. Разыскивалась «молодежь на тусовку» для участия в массовке для сериала «Кесарь». Съемки как раз проводились на восьмом форте.

По словам блогера, киношники не спрашивали на это разрешения. Вскоре эту версию «Комсомолке» подтвердил и руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

- Киношники к нам обращались, но мы не разрешили проводить эти работы, - рассказал Маслов. - Потом они решили пойти напрямую к пользователю форта и договорились с ним, так как он не увидел в этом ничего плохого. Теперь и пользователь, и те, кто занимались росписью, все это отмывают.

- Возбуждать уголовное дело будете?

- Это сложная процедура, так как возбуждать его надо против собственника, а им является Российская Федерация. В принципе, эти люди, которые стены форта разукрасили, сами себя уже наказали, они уже большие деньги потратили на специальные средства. Мы потом на результаты работ посмотрим. Если претензий не будет, и стены после смыва не пострадают, то дело возбуждать не будем, - добавил Маслов.

Заметим, что на сегодняшний день большую часть рисунков с форта уже успели стереть при помощи пескоструйной машины.

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