Коронавирус в Калининграде, последние новости на 9 сентября 2020 года

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число новых случаев заражения растет в нашей области третьи сутки подряд. Более того, вчерашний показатель (28 заразившихся) стал самым большим за последние две недели!

Появились новые очаги. Заразились уже двое служителей одного из храмов, стрелок и кладовщик воинской части, еще пять медицинских работников. К счастью, пока вирус не проник в учебные заведения - все заболевшие в сентябре школьники к занятиям приступить не успели, а педагоги - не выходили на работу.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на 8 сентября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 178 215 человек, из них выявлено 3 596 случаев заражения (2 942 человека выздоровели), умерли 72, остаются под медицинским наблюдением 721 человек.