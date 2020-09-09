Скандал в Советске: таксист отказался везти в школу 10-летнего инвалида-колясочника

Светлана с сыном Сергееем. Фото: семейный архив.

Сергею 10 лет. Он болен ДЦП и передвигается с помощью инвалидной коляски. Из-за чего сталкивается с массой трудностей. Сейчас Сергей учится во втором классе. И если сверстники тратят время на решение задач из учебников по математике, то перед мальчиком стоит проблема гораздо серьезнее. Как добраться до школы? Ведь многие таксисты при виде инвалидной коляски отказываются везти ребенка на уроки.

Пост про недобросовестных таксистов появилась в паблике «Инцидент - Советск» во «Вконтакте». Светлана Лалаева, мама мальчика, поделилась историей про их очередную поездку на такси из школы.

- Вчера в 17.44 вызвала такси, - написала Светлана Лалаева. - Помню номер и марку автомобиля. Водитель отказался нас везти. Причину отказа объяснил тем, что коляска в багажник не поместится, потому что у него в багажнике газовый баллон.

По словам Светланы, она таксиста убеждала: коляска складывается, ее можно поставить в салон между сидениями.

- Но на мои уговоры он не поддавался, - рассказала Светлана уже «Комсомолке». - После того как таксист уехал, ко мне подошла пара: Кирилл и Юля. Они спросили: «Вам так и не дали другую машину?». И предложили довезти нас сыном до дома. Брать деньги они категорически отказались. К слову, их машина по размеру меньше такси. И я очень благодарна этим добрым людям.

Не первый раз

Светлана Лалаева признается, что подобная ситуация – не первая. Каждый раз вызов такси для их семьи - как рулетка: выполнят запрос правильно или снова придется подолгу ждать машину? Ежедневно Светлана вызывает машину два раза – чтобы отвезти сына в школу, а затем - домой.

Мама мальчика рассказывает, что иногда ей удается уговорить водителей подвезти их коляску. До больших скандалов пока не доходило, но женщине не очень приятно, когда им отказываются и уезжают.

- Сын очень расстраивается, когда видит такие ситуации, - признается Светлана. - Он вообще очень боится моментов, когда люди ругаются или ссорятся. Сережа напрягается и говорит: «Мама, да ладно, не надо». Я ему отвечаю: «Как это не надо, сынок, мы же должны как-то добраться».

В Советске есть служба социального такси. Прочему им не воспользоваться?

- Обращалась в социальное такси, - говорит мама мальчика. – Сказали, что мы можем им воспользоваться всего 3 раза в месяц. И чтобы им воспользоваться, нужно за неделю предупреждать и оставлять заявку.

В защиту таксиста

- У нас нет специализированных машин для перевозки таких пассажиров, - рассказал «Комсомолке» Михаил Щукин, он в Советске занимается рентой такси. - Почти все такси у нас на газе. А это говорит о том, что баллон находится в багажнике и занимает в нем много места. Физически невозможно положить туда коляску. А минивэнов у нас вообще нет. Многие не хотят марать свой салон, вот и отказываются.

Что касается социальных сетей, то этот пост вызвал у людей самые разные эмоции. В частности, есть те, кто знает водителя лично и поддержали его.

- Я знаю этого водителя, - написал Николай Кузенков. - Спокойный и уравновешенный человек. В его машине всегда чисто. Людям приятно и комфортно доехать с общительным и аккуратным водителем. Да, его машина на газе. Да, объем багажника ограничен. Но грязную и мокрую коляску, с которой будет стекать не менее грязная вода, укладывать в узкое пространство заднего ряда сидений, рискуя поцарапать панели задних дверей, повредить чехлы спинок передних сидений и дивана заднего ряда, которые еще и намокнут стекающей с коляски грязной воды…. Думаю, если бы материальную ответственность за эту машину нес ее муж, как и затраты на последующую мойку и время вынужденного простоя, то данный пост носил бы характер: «Караул, нас грабят пассажиры!».

Обращаться с жалобами в вышестоящие органы для решения проблемы Светлана не собирается. У нее есть свой автомобиль, который на данный момент находится в ремонте.

- Я думаю, что даже если я и обращусь, то ничего не изменится, - уверена мама Сергея.