«Это кому-то наверху наша наличка нужна»: почему в Калининграде барахлит система безналичной оплаты в общественном транспорте

Опять сбой - приходится "обилечивать" по-старинке. Фото: Иван МАРКОВ

Сбой в оплате банковскими картами в общественном транспорте произошел на прошлой неделе, 2 сентября. Калининградцы очень быстро смекнули, что в маршрутку можно войти, с ветерком доехать до нужной остановки и при выходе сделать круглые глаза:

- Ой, а у меня карта, налички нет…

Водители на это только пожимали плечами и вздыхали.

Прошла неделя, и в системе оплаты снова серьезные неполадки, а окна маршруток залеплены объявлениями: «Оплата только наличными!». Но и водители сегодня работают иначе.

- Оплата проезда строго при входе! – грозно предупреждают начальники транспорта.

Часть пассажиров остается стоять на остановках. Другая часть торопливо ищет мелочь.

- Это долго еще будет продолжаться? – справедливо возмутилась пассажирка. – Вы хоть предупреждайте о своих сбоях! Человек ведь планирует время. Вот где мне сейчас с карты наличные снимать, чтобы заплатить за проезд?

Возмущение поддерживает пожилой мужчина. По его мнению, во всем виновата власть и банки.

- Это кому-то там, наверху, наличка нужна. Вот с народа и собирают! – предположил пассажир. У него 26 рублей нашлось.

Если вы думаете, что неполадки с оплатой в час пик, делают автобусы пустыми – заблуждаетесь. Народууу!

- Сегодня на работу я добиралась автобусом номер 28, - рассказала моя коллега Екатерина Крейдер. - Наличных денег у меня не было, везде расплачиваюсь банковской картой. И только проехав одну остановку, услышала, что кондуктор предупреждает о сбое в системе бесконтактной оплаты. Что мне оставалось делать? Проехала зайцем. Кондуктор отнеслась ко мне снисходительно.

Нужно отметить, что сегодня утром администрация Калининграда на своей странице в Фейсбуке предупредила о сбое.

- Сегодня утром нам опять сообщили о возможных проблемах с безналичной оплатой проезда в городском транспорте, - сообщили в мэрии. - Причина та же, что и на прошлой неделе - проблемы с программным обеспечением у банка-оператора. Сейчас его сотрудники пытаются их исправить. Но, на всякий случай, советуем заранее позаботиться о наличных деньгах для оплаты проезда.

Также в мэрии подчеркнули, что карты «Волна Балтика» к оплате принимаются.

- Работают на карты и стационарные валидаторы! – предупреждают пассажиров.

- Приносим свои извинения за неудобства, случившиеся не по нашей вине и не по вине перевозчиков. В виду возникших проблем призываем обслуживающий персонал транспорта вести себя тактично по отношению к пассажирам, которые не в состоянии оплатить иным способом проезд, кроме как безналом (к сожалению, «человеческий фактор» исключать невозможно), а горожан быть отзывчивыми по отношению друг к другу, - говорится в сообщении.

Словом, пока строится цифровой мир, наличку лучше держать в кошельке. Надежно!

КОНКРЕТНО

Куда сообщать о нарушениях правил провоза пассажиров и багажа?

31-20-30 - транспортная карта «Волна Балтики», запись на оформление документов

33-88-68 - работа городского общественного транспорта

92-32-23 - о соблюдении профилактических мер в городском общественном транспорте