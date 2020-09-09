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«Голова на дереве вызывает ужас»: эксперты поспорили из-за благоустройства острова Канта

Дискуссия развернулась в прямом эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда
Иван МАРКОВ
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Светящая голова философа стала одной из самых обсуждаемых "фишек", появившихся на острове.

Светящая голова философа стала одной из самых обсуждаемых "фишек", появившихся на острове.

Фото: Александр Подгорчук

Реконструкцию острова Канта продолжают бурно обсуждать. Если сначала калининградцы были возмущены тем, что на церемонию открытия можно было попасть далеко не всем (да еще и не бесплатно), то теперь многие начали более детальные обследования. Мнения экспертов прозвучали в утреннем эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Птицы тоже хотят спать

Заведующий отделом садово-паркового хозяйства Калининградского зоопарка Александр Матюха признался, что впечатления от реконструкции острова у него двоякие.

- Мне нравятся материалы и организация посадочных мест, нравится, что пространство сделали более удобным и открытым, что позволяет проводить фестивали. А вот подсветка не нравится в принципе. Когда в городе ее слишком много – это неправильно и с эстетической точки зрения, и с экологической, - говорит Матюха. - Конечно, суммарные затраты города на wow-эффект при помощи электричества – это тоже достаточно весомый вклад в экологический след от хозяйствования. Но помимо этого яркая подсветка влияет на весь животный мир. Всем животным очень важно, чтобы в их жизни была ночь. Есть такое понятие как циркадные ритмы: когда мы спим с закрытыми глазами, но при доступе света, наш организм испытывает стресс.

К цвету подсветки у многих возникли вопросы.

К цвету подсветки у многих возникли вопросы.

Фото: Александр КАТЕРУША

По словам Матюхи, птицы начинают избегать гнездования в парках, где есть ночная подсветка. Кроме того, эксперт заметил, что для дополнительных источников света потребовалась и дополнительная прокладка коммуникаций:

- У нас это проводится на достаточно вульгарном уровне. Новых приспособлений, вроде воздушного ножа, которым можно аккуратно продуть корневую систему и потом проложить кабель-канал, конечно, нет. Деревья окапывают по периметру, и это все не есть хорошо. А потом все это требует еще содержания и ремонта. Это не очень рациональное решение. Подсветка – это не настолько весомая цель, чтобы она приносила такие жертвы. Я был на острове во время работ по реконструкции и заметил, что они проводились достаточно жестко.

Александр Матюха предложил властям компромисс: подготовить график ночной работы подсветки, и после определенного часа выключать ее, что поможет и экономить средства городской казны, и убережет городскую фауну от дополнительного стресса.

Кант и хтонический ужас

Искусствовед Ирина Кожевникова во время эфира также зацепилась за вопрос подсветки. По ее словам, многие уже сделали свои выводы по фотографиям, не побывав на острове, и «это нормально». Кожевникова призналась, что сама вживую также не успела посмотреть на результаты работ, но то, что она успела увидеть на фотографиях, вызвало у нее массу негатива.

- Здесь явное отторжение, - заявила она. - Вот дерево. Его мы воспринимаем как живое. На дереве повешена голова (Канта - Ред.). Мы сразу вспоминаем какие-то старые-старые образы: когда на деревьях головы врагов развешивали, когда частокол украшали головами врагов, и это являлось каким-то устрашением для следующих условно нападающих.

По словам Кожевниковой, голова Канта на дереве вызывает «хтонический ужас» и напоминает «расчлененку».

С мнением искусствоведа не согласилась пресс-атташе ивент-агентства «Vagonka.Pro» Оксана Акмаева. Она заявила, что ей нравится и голова Канта, и благоустройство.

- Наконец-то у острова появилось лицо, - восторженно отозвалась о результате реконструкции Акмаева. – Я никогда не ходила гулять на остров. А сейчас я поняла, что остров превращается в место для отдыха, и меня это неизменно радует. Мы видим голову Канта, которая проступает сквозь деревья, и это такой дух Канта, который витает над островом. Это тот дух Канта, которым пропитан весь Калининград. Сам Кант становится мемом в хорошем смысле.

«Какое там гнездование в могиле Канта?»

Последним к эфиру подключился советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне, который напомнил, что контракт на благоустройство еще не выполнен до конца.

- Подсветка будет гореть всю ночь, - сразу расставил Генне точки над i. – Сейчас существует множество датчиков, позволяющих существенно экономить энергию. Свет нам необходим даже с точки зрения безопасности – от вандалов никто не застрахован.

Генне также заметил, что остров круглосуточно патрулирует охрана, работу которой оплачивает Кафедральный собор. Также за островом наблюдает 12 видеокамер.

Высказался советник губернатора и по поводу экологической безопасности.

- Во-первых, там не так много подсветки, а, во-вторых, вы сами себе противоречите, - обратился он к ведущим. – Когда ее выключили на два дня – начались крики: «Включите!» Включили – теперь «птицы улетают». И что нам делать, объясните?

Что касается подсветки собора, то, по словам Генне, ее можно будет чередовать.

- А когда листья опадут, голова Канта на дереве сохранится? – поинтересовалась ведущая.

- Мы эту тему уже обсуждали, - ответил Генне. – Будем тестировать. Если картинка будет невыразительной, то посмотрим. Мы же будем входить в первую зиму с новым оборудованием.

- А что скажете по поводу того, что красный цвет на могиле Канта напугал людей?

- Давайте референдум всенародный проведем и решим, каким цветом должна она быть. Будем тестировать. А то, что ее нужно подсветить, и что это знаковое место, ни у кого не вызывает сомнений? Или там какое-то гнездование в могиле Канта?

Генне также отреагировал и на замечание культуролога по поводу тревожности красной подсветки:

- Диетолог скажет, что красный цвет возбуждает аппетит, культуролог – тревогу. Мы не можем угадать, поэтому мы ориентируемся на контекст. А контекст – это кирпич и готическая архитектура. Давайте сделаем свет не настолько контрастным.

Советник губернатора проанонсировал второй этап благоустройства на острове. Туда войдет приведение в порядок набережной и пространства под мостом, где разместятся дополнительные спортплощадки и площадка для сквоша.

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