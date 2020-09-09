После обычной простуды обнаружили рак: В Калининграде собирают средства на спасение 6-летнего мальчика

В середине сентябре Антона ждут в НИИ Блохина, чтобы провести обследование. Фото: Фонд "Берег надежды"

Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» объявил новый сбор средств в помощь шестилетнему Антону Калугину из Балтийска.

- Мальчик уже третий год борется с раком, - говорится в сообщении Фонда. - Проблемы со здоровьем начались у Антона в марте 2018 года, когда он простудился. После дополнительных обследований медики заподозрили у него онкологическое заболевание — нейробластому и экстренно направили в Москву в научно-медицинский центр имени Блохина. Там Антону сделали операцию, после чего он перенес трансплантацию стволовых клеток, 7 курсов химиотерапии, 14 курсов лучевой терапии. Несмотря на страшные прогнозы, Антон победил болезнь! Мальчика выписали домой с улучшением в конце декабря 2018 года. Однако в ноябре 2019 года болезнь вернулась.

Сначала Антон прошел шесть курсов тяжелой химиотерапии в Калининградской детской областной больнице. Потом, несмотря на сложную ситуацию с пандемией коронавируса, ребенку пришел вызов из центра имени Блохина.

- Две недели мы проходили всевозможные обследования, и вот результат — раковые клетки мертвы и не проявляют активности! — написал папа мальчика Олег Калугин. — Мы не могли поверить в это, мы в ремиссии! После консилиума врачи-онкологи федерального центра приняли решение готовить Антошу к иммунной терапии.

В середине сентябре Антона ждут в НИИ Блохина на обследование. Оно покажет, возможно ли провести первый курс имуннотерапии. При положительном решении Антон на полгода останется в Москве.

Иммунотерапия — очень дорогостоящая процедура, средства на первый курс собирает российский благотворительный фонд WorldVita. По словам папы Антона, последующее лечение согласился оплатить региональный минздрав. Но семье нужно доехать до Москвы и в течение полугода жить там, пока будет проходить терапия. «Берег надежды» собирает средства на перелет к месту обследования и лечения, проживание семьи рядом с местом лечения.

- Нам без поддержки не справиться, - обращаются ко всем калининградцам родители мальчика. - Цена высока. Времена мало, но оно есть. Нам очень нужны волшебники! Мы верим, что у нас все получится. Помогите нам спасти сына!

Собрать необходимо 250 тысяч рублей, все подробности здесь. У калининградцев есть богатый опыт в сборах на лечение детей. Не сомневаемся, и в это раз – все победим!