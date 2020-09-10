«Родители улетели, а птенец остался – крыло перебито»: как депутат Ярошук орлана-белохвоста спас

После операции орлан-белохвост пошел на поправку. Фото: предоставлено очевидцем

Это случилось около двух недель назад. Депутат Госдумы и бывший мэр Калининграда Александр Ярошук отдыхал с родными на берегу Куршского залива. Места там, в районе поселков Заповедное и Матросово, головокружительно красивые, народу мало, зато всякой живности хоть отбавляй. Встречаются и довольно редкие виды. Например, пролетом здесь бывают гордые беркуты. Но их увидишь нечасто. Больше других пернатых хищников – орланов-белохвостов. Хотя как больше? Популяция в последние десятилетия заметно уменьшилась – сейчас этот вид включен в международную Красную книгу. Всего около двух тысяч птиц сегодня на всей планете.

- Мы шли по воде вдоль берега, смотрю, на отмели сидят три орлана – два больших и один поменьше, - рассказывает Александр Ярошук. – Когда подошли поближе, большие птицы улетели, маленький орлан тоже пытался, но смотрю, не может – крыло за собой тащит. То ли охотники подбили, то ли сам сломал…

Увы, в дикую природу птица уже не вернется. Фото: предоставлено очевидцем

Ярошук вернулся вечером – троица на прежнем месте. Мама, папа и птенец. Родители опять улетели, маленький не смог – крыло перебито. Кинули ему сырого мяса – сразу жадно набросился.

- На следующий день я вернулся на это место, снова взял с собой мясо. Раненый орлан уже не боялся. Даже ждал меня, как будто. И поел неплохо, - улыбается, вспоминая, Александр Ярошук. – А мы стали соображать, что с ним делать, было ясно, что сам он долго не протянет, нужно лечить.

Хотели вначале отдать в Калининградский зоопарк, но там животных из дикой природы не принимают: это запрещено законом и правилами Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Тем более что в зоопарке есть пара орланов, а третий, как известно лишний. В итоге через соцсети связались с автономной некоммерческой организацией «Биосфера Балтики». Ребята лечат раненых животных, ухаживают за ними, помогают им вернуться в дикую природу.

- Вечером Александр нам позвонил, а на следующий день мы приехали, отловили птицу, - рассказывает руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская.

«Отловили» - звучит коротко и просто, на самом деле все несколько иначе. Перед отловом были поставлены в известность инспекторы регионального и федерального Росприроднадзора. Все-таки птица не простая, а краснокнижная. А вот сама спасательная операция прошла, как по нотам. Орлана окружили с двух сторон, затем один из сотрудников «Биосферы Балтики» приблизился к птице, посидел рядом на корточках с полминуты, потом аккуратно взял хищника и завернул в покрывало. Орлан не сопротивлялся.

- Как будто чувствовал, что люди ему помогут, - прокомментировал Александр Ярошук.

Хоть и маленький еще орлан, но когти у него будь здоров! Фото: предоставлено очевидцем

- Привезли птицу в ветеринарную клинику, с которой мы сотрудничаем, осмотрели поврежденное крыло, сделали рентгеновские снимки – раны были очень серьезные: открытый оскольчатый перелом, - продолжает Юлия Садовская. – Из-за того, что крыло мокло в воде, началась гангрена, и мы даже думали, что придется ампутировать крыло. Через несколько дней после интенсивной терапии появилась надежда, что ампутация не потребуется. Но уже на первом осмотре стало понятно, что летать птица больше не сможет, даже если мы попытаемся «собрать» кости, а значит, о возвращении в дикую природу речь не идет.

Александр Ярошук выделил деньги на строительство вольера, отвечающего стандартам содержания таких крупных птиц. А пока хищник живет в специальном боксе. Может ходить, но только не прыгать и не махать крыльями – эти ограничения сделаны для его же блага.

Александр Ярошук.

Рана медленно, но заживает. Ест хорошо, за две недели набрал килограмм веса. Кормят орлана специальным кормом и рыбой, но птенчик не прочь полакомится и деликатесами.

- Когда везли его в машине из клиники, стащил у нас из пакета пачку куриных сердечек, но раскрыть не успел – забрали. Ему вообще-то это противопоказано, в этих продуктах очень много различных добавок, - говорит Юлия Садовская.

- Какова его дальнейшая судьба? – спрашиваю руководителя «Биосферы Балтики».

- Птица не выпускная. Мы готовы взять на себя его содержание. В любом случае, куда попало мы его не отдадим. После окончания лечения он будет переведен в новый просторный вольер, - отвечает Юлия Садовская.