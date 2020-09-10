Политолог Федор Лукьянов: Разрыв Белоруссии с Россией ведет к катастрофе

Протесты в Белоруссии не утихают уже больше месяца. Фото: Александр КОЦ

Открывать 10-й курс международной молодежной школы Studia Baltica в БФУ имени Канта известный политолог, научный директор Валдайского клуба, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов должен был лично. Но вмешались обстоятельства.

- Еще позавчера я хотел приехать в Калининград – одно из самых магических мест в России, однако и меня не обошла эта модная в наше время болезнь, - сообщил Лукьянов по видеосвязи.

Впрочем, на качество лекции политолога болезнь не повлияла. Хоть Лукьянов и предупредил, что у него температура, выступление получилось емким и содержательным. Речь шла о «войне» журналистов и блогеров, о том, как пандемия коронавируса изменила нашу жизнь в целом и медиапространство в частности, о том, как Трамп, проклятый официальными американскими СМИ, тем не менее, выиграл выборы четыре года назад и имеет шансы повторить успех в 2020-м. Рассказал Лукьянов о своем отвращении к Фейсбуку и о взрывном росте Телеграма:

- Телеграм – кошмарное явление. С одной стороны, муть, анонимные каналы, а с другой, в очень ответственных органах все внимательно изучают то, что пишут эти каналы, и кладут на стол начальнику.

Кстати, у самого Лукьянова – довольно популярный телеграм-канал.

Увы, приехать в Калининград Федор Лукьянов не смог из-за болезни. Пришлось читать лекцию и отвечать на вопросы через популярный нынче "зум". Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Однако самая интересная часть выступления касалась ситуации в Белоруссии. Действительно, сложно найти сейчас более важную политическую тему – как в Минске, так и у нас. Именно про Белоруссию Лукьянова больше всего спрашивали его слушатели. В частности, сразу несколько вопросов было про интеграцию и судьбу Союзного государства.

- Ситуация в Белоруссии острая. В первую очередь Лукашенко при поддержке России нужно сделать так, чтобы вопрос о революционном развитии событий не стоял даже гипотетически, - считает политолог. - После этого можно уже всерьез разговаривать об интеграции, о новых форматах Союзного государства. Есть такая точка зрения, что Лукашенко слабый, деваться ему некуда, поэтому он сейчас подпишет, что угодно. Лукашенко сейчас действительно загнан в угол, но вся последняя история показывает, что по степени изворотливости это совершенно выдающийся политик. Но дело не в этом.

После этого политолог совершил небольшой экскурс в историю:

- Есть в Китае такое историческое понятие, как неравноправный договор. В позапрошлом веке Китай подписывал договоры о границах с Российской империей. А после этого там говорили: конечно, мы договоры уважаем, но они были неравноправные, были подписаны под давлением и это нехорошо. Так и здесь. Договор о такой серьезной вещи как глубокая интеграция в условиях, когда партнер явно скован в действиях и находится под давлением, - это не самое прочное основание для долгосрочной дружбы. Именно поэтому я думаю, что заставлять Лукашенко срочно подписывать какие-то бумаги нельзя. Надо дождаться, когда ситуация стабилизируется, и желательно так, чтобы он хорошо понимал, что многовекторность закончилась, и будь любезен соответствовать новому статусу.

По мнению Федора Лукьянова, рано или поздно Союзное государство будет наполнено новым содержанием:

- И мы перейдем к новому этапу экономической интеграции, выгодному и Белоруссии, и России. При сохранении политического суверенитета. Но при определенных экономических уступках. В этом смысл интеграции: когда за экономические преференции идешь на определенные уступки по части суверенитета. Я надеюсь, это будет достигнуто, но нельзя это делать через колено.

Одна из слушательниц школы из Белоруссии задала Лукьянову прямой вопрос:

- Мы сейчас видим, что элементарные программы Союзного государства не выполняются. Где работа с молодежью? Где Россия? Где ее голос? Зачем нам вообще собираться в Союзное государство?

- Вы задали прямые вопросы, поэтому я прямо отвечу: Россия не сильна в том, чтобы работать с молодежью, работать с обществами. Не умеем мы этого делать за редкими исключениями, - сказал Федор Лукьянов. – «Мягкая сила» - не наше. При этом, что такое интеграция? Интеграция – прежде всего теснейшая и неразрывная связь России и республики Беларусь. Кто бы не стал руководителем в предстоящий период, останется ли Лукашенко или будет другой президент, он или она должны понимать – разрыв связей с Россией ведет к катастрофическим последствиям. Поэтому логично искать пути взаимозависимости двух стран. Я хотел бы, чтобы переговоры по интеграции проходили в прагматическом ключе: что выгодно Белоруссии, что выгодно России. При этом ни в коем случае нельзя посягать на политическую самостоятельность и идейную целостность белорусской нации.

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Федор Лукьянов – о перехвате белорусами разговора западных спецслужб об отравлении Алексея Навального:

«Это очень забавно. Не знаю, это была шутка белорусского КГБ или не шутка. Если это была шутка, то я такой юмор ценю. Насколько оценили его в Кремле, я не знаю».