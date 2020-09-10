Как чувствует себя остров Канта через неделю после открытия

Остров Канта еще официально не открылся, но туристов там хватает. Фото: Александр Подгорчук

Не успели мы забыть чудесные импровизации в исполнении мэтра Дениса Мацуева (он выступал перед Кафедральным собором неделю назад), не успели калининградцы и туристы, как следует, оценить качество благоустройства острова Канта, как сеть взорвал снимок с этого самого острова. В группе «Янтарный ДЛБ» в социальной сети "ВКонтакте" анонимный горожанин поделился фотографией сломанной новой скамейки.

"Ремонт на острове Канта прошел, но первые косяки уже наружу начали вылезать, доски на скамейках просто через раз прикручены. Кто принимал работы? Кто?", - написал разгневанный житель Калининграда.

Мы решили проверить, что за беда со скамейкой и отправились на остров.

СКАМЕЙКУ ПОЧИНИЛИ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ

Сегодня на Канта много отдыхающих, причем как местных, так и приезжих. Но встречается и рабочий люд. На площади перед собором устанавливают павильоны для фестиваля "Янтарные выходные" (0+), который пройдет с 11 по 13 сентября. Просочившись между грузовиками и рабочими, иду к своей главной цели - скамейкам. Издалека замечаю, что рядом с ними кто-то что-то делает. Подхожу ближе и... Удивительное зрелище - рабочие чинят ту самую скамейку, о которой утром протрубили в соцсетях.

- Нам позвонил начальник, сказал, что срочно нужно починить эту скамейку, убрать зазоры и прикрепить отошедшие балки, - пояснил, вытирая щеку, один из рабочих.

Скамейку оперативно починили. Фото: Екатерина КРЕЙДЕР

"НЕ НАДО ТАК БОЛЕЗНЕННО РЕАГИРОВАТЬ"

Замечаю, что возле соседней лавочки стоят два человека - активно жестикулируя, что-то обсуждают. Спорщиками оказались советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне и заместитель директора Кафедрального собора Григорий Хуциев.

Подхожу к Генне, представляюсь, прошу прокомментировать историю со сломанной скамейкой. Советник губернатора смотрит недобро.

- Из-за того, что на такие посты так болезненно реагируют, вместо того, чтобы работать, мне приходиться собирать пресс-конференции, чтобы все четко объяснить и показать, что и как делается, - говорит Вячеслав Генне.

По его словам, остров Канта вообще в эксплуатацию еще не введен. Его открытие, мол, ускорили для организации концерта Дениса Мацуева и джазового фестиваля. Причем, как отметил Генне, на острове будут появляться новые элементы. Правда, какие именно, он не уточнил.

На мой вопрос, когда же состоится окончательное и бесповоротное открытие острова, Вячеслав Генне ответил так, что спрашивать больше ни о чем не хотелось:

- Вот когда надо будет, тогда и введем. Мы не собираемся отчитываться. У нас есть свои сроки.

НА КАЧЕЛЯХ НЕ ПОКАЧАТЬСЯ

Кстати, в комментариях к посту про сломанную скамейку горожане пожаловались, что не удалось покататься на новых качелях. "Как не приду, качели вверх накинуты, не покачаться", - тоном обиженного ребенка сообщил Павел Ласоцкий.

- Если вы сейчас подойдете к качелям, то увидите, что они не только завернуты, они вообще сняты, потому что у нас есть претензии по качеству выполненных работ, и подрядчик это сейчас исправляет, - ответил на это замечание Григорий Хуциев.

Замдиректора собора предложил обратить внимание на другое - на состояние новых дорожек из теннисита, которые уже страдают от "вандалов на двух колесах".

- Вот, посмотрите на эти дорожки из теннисита. Они все в следах от колес велосипедов и самокатов. А по ним, между прочим, нельзя кататься, - сказал Хуциев.

Велосипедисты и самокатчики портят новые дорожки. По ним кататься нельзя! Фото: Екатерина КРЕЙДЕР

ТУРИСТАМ И ГОРОЖАНАМ НРАВИТСЯ

На этом разговор с официальными лицами закончился, и я решила пообщаться с горожанами и туристами. Спросить их, как они оценивают качество благоустройства острова.

- Нам очень понравилось здесь, тем более, мы смогли попасть почти на самое открытие. Тропинки с лавочками удобные, подсветки красивые, - поделились впечатлениями туристы из Санкт- Петербурга.

- Отличное место - зелень, река, кирха это огромная! Жаль, у нас такого нет, - сообщили Кирилл и Лиана, молодожены из Череповца.

Мамочки с колясками рассказали, что на благоустроенном острове им очень нравится, правда, не хватает пандусов для спуска детских колясок.

- То, что исправляют - это хорошо, а то, что ломается - это Россия, - философски заметила молодая калининградская мать.

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Реконструкцию острова Канта продолжают бурно обсуждать. Если сначала калининградцы были возмущены тем, что на церемонию открытия можно было попасть далеко не всем (да еще и не бесплатно), то теперь многие начали более детальные обследования. Мнения экспертов прозвучали в утреннем эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» (подробности).