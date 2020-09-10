Коронавирус в Калининграде, последние новости на 10 сентября 2020 года

. Фото: Иван МАКЕЕВ

За первые девять дней сентября в Калининградской области заразились коронавирусом 196 человек. Рост новых случаев происходит на протяжение четырех дней подряд. Растет и число тех, кто попадает на карантин. По состоянию на вчерашний день под медицинским наблюдением оставались 814 человек - таких цифр в нашей области не было уже два месяца!

Конечно же, главную обеспокоенность вызывает ситуация в учебных заведениях. Пока что коронавирус нашли в трех: школе №43 (в классе на 14 дней приостановлены очные занятия), гимназии №22 (трое контактных педагогов отстранены от работы на 14 дней) и БФУ имени Канта (24 студента временно переведены на дистанционное обучение).