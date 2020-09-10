«Янтарные выходные»-2020: что ждет калининградцев на острове Канта

С 11 по 13 сентября на острове Канта гостей ждет трехдневная развлекательная программа.

Калининград и Калининградская область неразрывно ассоциируются с янтарем: солнечный камень не раз воспевался в легендах, становился героем сказок и мифов. Но сейчас мало кто сможет ответить, почему именно янтарю приписываются волшебные свойства, почему даже сквозь века он не теряет популярности по всему миру?

Иначе взглянуть на этот уникальный минерал и найти для себя ответы можно на фестивале «Amberweekend». Мероприятие проводится под эгидой Минпромторга России при поддержке Правительства региона и Янтарного кластера Калининградской области. Впервые «Янтарные выходные» прошли в 2019 году и теперь становятся ежегодным событием: с 11 по 13 сентября на острове Канта гостей ждет развлекательная программа.

В центре внимания - янтарь: от мастер-классов до выставки уникальных арт-объектов - скульптур, которые будут подготовлены специально для фестиваля. Мастера и художники из лучших янтарных компаний откроют тайны своего ремесла и признаются в любви к самому теплому камню. Вместо традиционного подхода к украшениям из янтаря - стильные и современные вещи с необычным дизайном: на фестивале можно будет приобрести подлинные шедевры и забрать кусочек солнца с собой.

На фестивале можно будет приобрести подлинные шедевры и забрать кусочек солнца с собой.

Помимо этого, гостей ожидает концертная программа с участием лучших музыкальных коллективов Калининграда. Для детей будут работать семейные зоны и анимационные площадки, любителям активного отдыха понравятся спортивные активности. В пятницу в вечернее время ожидается выступление диджеев с зажигательными сетами.

Голодным не останется никто: подкрепиться без отрыва от фестиваля можно будет на фуд-корте с полюбившейся калининградцам уличной едой, кстати специально для фестиваля каждый участник фуд-корта представит блюдо, либо напиток, связанный с янтарем.

Время работы площадок фестиваля:

11 сентября с 18.00 до 22.00

12 сентября с 12.00 до 22.00

13 сентября с 12.00 до 18.00

«Amberweekend» - это новый шаг для янтарного туризма и продвижения Калининградской области, а также замечательный праздник, чтобы отдохнуть всей семьей. За настоящим янтарем - только сюда: Балтийское море само вынесет сокровища прямо к вашим ногам.

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Следить за новостями фестиваля можно на сайте или в соцсетях мероприятия:

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