В Калининграде уголовник изнасиловал 15-летнюю школьницу

Насильника задержали недалеко от места преступления. Фото: Александр Подгорчук

В среду, 9 сентября полиция Калининграда получила сообщение об изнасиловании 15-летней жительницы города в районе шиномонтажной мастерской на улице подполковника Емельянова.

Все произошло средь бела дня. На возвращавшуюся домой школьницу напал неизвестный, который несколько раз ударил жертву, потом немного придушил и, окончательно подавив волю к сопротивлению, изнасиловал. Добравшись, наконец, до дома, девушка сообщила о произошедшем родителям, ну а те уже поставили в известность правоохранительные органы.

- В кратчайшие сроки следственными органами регионального управления СКР совместно с Управлением уголовного розыска УМВД России по Калининградской области был организован комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней, - рассказала официальный представитель Следственного управления СКР Наталья Гацко.

Прочесывая окрестности той самой шиномонтажки, полицейские наткнулись на забившегося в кусты мужика. Его приметы были сходны с теми, о которых рассказала потерпевшая. Ну а когда установили личность 42-летнего калининградца и тот факт, что он всего полгода как освободился из колонии, где отбывал срок за изнасилование несовершеннолетней, отпали последние сомнения в том, что взяли именно того, кого надо. На проведенной очной ставке школьница уверенно опознала насильника.

- По факту произошедшего следственным отделом по Московскому району Калининграда возбуждено уголовное дело, - добавила Наталья Гацко. -- С подозреваемым проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз, опрашиваются свидетели, выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, ему способствовавших.

Квалифицированную медицинскую помощь пострадавшая уже получила. Кроме того, следствие намерено оказать помощь семье потерпевшей с психологической реабилитацией девушки.

Остается добавить, что ход расследования контролирует лично руководитель областного СУ СКР Дмитрий Бочаров. А санкции фигурирующей в уголовном деле части 3 (пункт «а») статьи 131 УК РФ предусматривают для виновных лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. И с учетом биографии подозреваемого, если его вина будет доказана, есть большие сомнения, что предстоящий суд будет чересчур гуманным.