Экспорт растет, урожайность тоже: как переживает кризис калининградский АПК

По урожайности зерновых и зернобобовых культур Калининградская область находится в числе лидеров. Фото: Игорь Зарембо

Несколько лет назад мы повадились ездить за огурцами, помидорами и прочими овощами к одним фермерам под Гурьевск. Все было довольно скромно. Немецкий дом, разбитая брусчатка. Во дворе прямо с кузова хозяйка продает нам овощи. Муж ее в это время в полях.

В этом году мы опять поехали за огурцами и увидели, что кое-что изменилось. Брусчатка отремонтирована, дом тоже похорошел. А за домом вырос огромный ангар, и в нем идет бойкая торговля урожаем. На этом примере видно, что у фермеров дела идут совсем неплохо, несмотря на глобальные экономические потрясения последних месяцев и в целом на экономическую стагнацию последних лет. И в плюсе, как выясняется, не только фермеры. Весь сектор АПК в отличие от многих других отраслей хозяйства на ногах стоит довольно твердо.

КАК В ЕВРОПЕ

Взять, например, урожайность. В рейтинге субъектов Российской Федерации Калининградская область является бесспорным лидером в валовом производстве и урожайности озимого рапса, причем эта тенденция сохраняется уже несколько лет. В 2020 году получено 147 тысяч тонн озимого рапса при средней урожайности 36,9 центнера с гектара. Для сравнения: средняя урожайность по России составляет 23,7 ц/га.

В лидерах находится наша область и по урожайности зерновых и зернобобовых культур. Средний российский показатель составляет 33,2 ц/га, а у нас почти в два раза выше - 55,9 ц/га. При этом в лучших хозяйствах области урожайность не уступает тому, что показывают фермеры в ведущих европейских странах: рапс – 48 центнеров с гектара, озимая пшеница – 108, яровая пшеница - 85, яровой ячмень – 70. Среди муниципалитетов абсолютным лидером по урожайности является Краснознаменский район. Здесь средняя урожайность зерновых и зернобобовых составляет 63 ц/га. Так что не так уж и депрессивен восток Калининградской области.

А ЧТО С ЭКСПОРТОМ?

Несмотря на то, что международная обстановка в последние годы оставляет желать лучшего, на экспорте сельскохозяйственных культур это почти не отражается. По данным регионального минсельхоза, на конец августа объем экспорта продукции АПК из Калининградской области составил 860,8 млн долларов США, что на 7,5 процента выше, чем годом ранее. Самый высокий показатель экспорта демонстрируют, как и в прежние годы, масложировая отрасль (563,4 млн долларов). И действительно, Калининградская область – это настоящая столица сои и рапса. На втором месте по объему экспорта - рыба и морепродукты (более 77 млн долларов), на третьем - зерновые культуры (65,5 млн долларов). Зерна, прежде всего пшеницы, было экспортировано более 340 тысяч тонн, а на конец года ожидается, что этот показатель вырастет еще на 30 тысяч тонн.

- При этом Калининградская область через свои портовые мощности экспортирует зерно, выращенное в том числе в других регионах России, - добавили в минсельхозе.

Кстати, наша область является единственным регионом на Северо-Западе, где выращивается кукуруза на зерно.

О «ВТОРОМ ХЛЕБЕ»

Рассказывая об итогах работы сельского хозяйства, нельзя не вспомнить о картофеле, главной сельскохозяйственной культуре, по мнению одного из президентов. Тут итоги подводить еще рановато. Дело в том, что основной объем в производстве этого вида приходится на среднепоздние сорта, уборка их происходит преимущественно в сентябре. Однако уже сейчас можно сказать, что прогнозная урожайность картофеля находится на уровне прошлого года – 260 центнеров с гектара. В хозяйствах всех категорий планируется получить 137 тысяч тонн картофеля. Это также, по информации министерства сельского хозяйства, примерно соответствует уровню прошлого года.

А вот с ягодами и яблоками ситуация лучше, чем в 2019-м. К примеру, по оперативным сведениям, на промышленных ягодных плантациях по данным на конец августа собрано 170 тонн ягод, что на 13 тонн или на 8 процентов больше уровня прошлого года.

Сбор картофеля сейчас в самом разгаре. Фото: Александр Подгорчук

ГДЕ ХРАНИТЬ ОВОЩИ

Долгое время большой проблемой для АПК была нехватка овощехранилищ. Об этом еще экс-губернатор Николай Цуканов много говорил: мол, собираем овощей и фруктов много, а хранить негде. Как с этим дело обстоит сейчас?

По информации правительства, суммарный объем действующих картофеле- и овощехранилищ составляет 83,3 тысячи тонн. Много это или мало? Много, но все равно недостаточно.

- Действующий объем может обеспечить 80 процентов суммарного объема производства картофеля и овощей, - отметили в правительстве.

Однако с учетом того, что 20 процентов валового производства не требует хранения (это овощи и картофель ранних сроков созревания) возникновения проблем с хранением овощей и фруктов в этом году не ожидается.

- В 2020 году введены в эксплуатацию два хранилища общей мощностью 1400 тонн. Среди них - кооператив «Загорское» на 1200 тонн и кооператив «Зеленоградский» на 200 тонн, - добавили в министерстве сельского хозяйства.