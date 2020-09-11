Почему калининградцам нужно выплатить долги за услуги ЖКХ до конца года

Запрет на требование по оплате неустойки введен с апрельской квитанции. Фото: Александр ГЛУЗ

ПРО ПЕНИ И ШТРАФЫ

- Не все собственники жилья знают про изменения в Жилищном законодательстве, которые произошли в этом году. В связи с пандемией в качестве одной из мер поддержки населения правительством Российской Федерации было принято Постановление № 424. Согласно ему, до 1 января 2021 года приостановлены начисления неустоек, штрафов и пеней за несвоевременную оплату населением жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), а также взносов за капитальный ремонт. О чем это говорит? О том, что обязанность вносить данные платежи и взносы у граждан сохранилась, однако за просроченную или неполную оплату пени и штрафы начисляться им не будут. Запрет на требование по оплате неустойки введен с апрельской квитанции и действует до декабря 2020 года включительно. Поэтому те собственники, которые в связи с пандемией не смогли оплатить ЖКУ, начиная с апреля, при получении платежных документов, могут не бояться штрафных санкций. Однако после 1 января 2021 года управляющая организация и ресурсоснабжающая организация вправе взыскать задолженность за содержание и ремонт жилого фонда, коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт. Поэтому советую собственникам жилья избавиться от долгов за услуги ЖКХ до конца текущего года!

БЕЗ ВОДЫ И СВЕТА НЕ ОСТАВЯТ

- Правительством РФ был также введен запрет на отключение или ограничение доступа неплательщиков к коммунальным ресурсам. То есть, если по каким-либо причинам гражданин не оплатил ЖКУ, то до 1 января 2021 года ни ресурсоснабжающая организация, ни управляющая компания, которая может быть исполнителем коммунальной услуги, не могут отключить в его квартире, например, электричество или воду.

Несмотря на послабления, оплачивать жилищно-коммунальные услуги необходимо! От своевременности поступления этих платежей зависят темпы подготовки жилищного фонда к работе в зимний период, которую ресурсоснабжающие организации уже ведут. Они меняют оборудование, ремонтируют системы водоснабжения и отопления.

ПРИБОРЫ УЧЕТА – БЕЗ ПОВЕРКИ

- В связи с пандемией правительство ввело ограничения и в части поверки индивидуальных приборов учета. В наш департамент обращаются жители, у которых прошел срок поверки счетчиков. За потребленный коммунальный ресурс им стали производить начисления первые три месяца по среднему показанию, а затем по нормативу. Люди спрашивают, правильно ли это. И тут есть один нюанс. Если поверка прибора учета должна была пройти в январе или феврале, то есть до 6 апреля, но это не было сделано своевременно, то собственник сам несет за это ответственность. Как потребитель, он обязан был обратить внимание на данный вопрос. Если же срок поверки наступает после 6 апреля, когда начало действовать постановление правительства РФ, то это требование на собственника не распространяется. И до конца текущего года он может платить по фактическому потреблению. С 1 января 2021 года счетчики с истекшим сроком нужно будет поверить в обязательном порядке!

Маргарита Кузнецова. Фото: Ядвига Латыпова

Поверка и замена приборов учета при невозможности их ремонта входит в минимальный перечень работ по обслуживанию дома и возложена на управляющую организацию. Оплачиваются эти работы собственниками жилья за счет средств, которые вносятся ежемесячно за содержание общего имущества.

ПРО ОБРАБОТКУ ПОДЪЕЗДОВ

- Весной наш департамент побывал во всех муниципалитетах области, чтобы посмотреть, как управляющие организации проводят санитарную обработку подъездов многоквартирных домов в рамках постановления правительства области № 134. Сейчас вопросу чистоты уделяется много внимания! Если санитарная уборка специальными средствами не выполняется, все в пыли и грязи, реакция надзорного органа последует незамедлительно. В минимальном перечне работ и услуг говорится, что санитарная уборка должна проводиться в подъездах с периодичностью, утвержденной общим решением собрания собственников жилья.

Вообще, что касается содержания подъездов, то тут все зависит от характера работ. Если, например, на стене появились пятна из-за протечки крыши, выполнить небольшой ремонт своими силами должна управляющая организация. Если необходим косметический ремонт всего подъезда, то потребуется решение общего собрания собственников. Замена в подъезде окон и дверей относятся к работам капитального характера. Они могут быть выполнены за счет средств Фонда капитального ремонта.

Ненадлежащая эксплуатация жилищного фонда, предоставление коммунальных услуг низкого качества или не в полном объеме составляет около 65 процентов жалоб. Больше всего обращений собственников связано с недогревом, текущими кровлями и стыками, утеплением фасадов, затопленными подвалами, изношенным инженерным оборудованием.

ЕСЛИ ПРАВА ЖИЛЬЦОВ НАРУШАЮТ

- До конца текущего года правительством РФ введен мораторий на проведение ранее запланированных проверочных мероприятий. Наш департамент проводит внеплановые проверки управляющих организаций, когда есть реальная угроза жизни, здоровья жильцов и только по согласованию с прокуратурой. Если одобрение получено, специалисты департамента выходят на проверку и принимают меры реагирования. Но это не означает, что с жалобами граждан никто не работает. Они могут отправить свое обращение почтой или в электронном виде через портал госуслуг. По поступившим обращениям осуществляется выезд специалистов департамента на место с осмотром жилищного фонда. Если будут выявлены нарушения, управляющая организация получит предостережение, а в случае отказа устранить нарушения, применяются меры административного воздействии.

Если права собственника жилья нарушаются, он должен обратиться, прежде всего, в свою управляющую организацию. Лучше всего это сделать письменно, под входящий номер, чтобы было проще отследить соблюдение сроков подготовки ответа и направления его заявителю. На подготовку ответа собственнику помещения по порядку начисления платы управляющей организации дается три дня, по вопросам содержания и ремонта – 10 дней, пользователю – 30 дней. Если она недобросовестно, несвоевременно отвечает или вовсе не реагирует на обращения граждан, потребители вправе обратиться за помощью в департамент. В его полномочия входят: проверка исполнения договора управления, проверка деятельности управляющей организации в рамках размещения этой информации в системе ГИС ЖКХ, проверка начисления платы за ЖКУ и соблюдения сроков подготовки ответов жильцам. Срок рассмотрения обращения в департаменте составляет до 30 дней. Отмечу, что министерство не вправе проверять содержание и полноту ответов управляющих организаций и принимать меры реагирования.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

5586 жалоб от жильцов поступили в департамент с начала 2020 года