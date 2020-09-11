На самом краю: В Калининграде школьники снова устраивают опасные игры на крышах

На такие снимки взрослым даже смотреть страшно, но детям, кажется, все равно. Фото: соцсети

Что уж там скрывать: наверняка многие из нынешних читателей «Комсомолки» в своем детстве тоже беззаботно прыгали по гаражам и козырькам подъездов. А самые смелые, с риском «засветиться» и нарваться на серьезный разговор с родителями, даже выбирались на крыши многоэтажных домов. Время идет, поколения меняются, но тяга к опасным развлечениям никуда не исчезла. Просто, благодаря интернету, стала более явной: в соцсетях регулярно появляются фотографии и видеоролики, от просмотра которых у взрослых волосы становятся дыбом.

Сквозь закрытые двери

Очередной пост из этой серии появился аккурат в первый день нового учебного года. На видео - две подруги на крыше дома по улице Кошевого в Калининграде. Веселясь, сначала делают фотографии на телефон, а потом одна из девочек садится боком на самый край, свесив ноги.

Однако, как вообще школьницы смогли попасть туда, куда, по идее, посторонним вход должен быть категорически запрещен? Чтобы это выяснить, мы связались с местной управляющей компанией. И там заверили, что все выходы на все крыши у них - под замком.

- После вашего звонка мы еще раз проверили двери. У нас все в порядке, никаких взломов нет. Эти замки вообще тяжело снять или сломать. Во всяком случае, ребенку это точно не под силу, - заверила инженер Людмила Митина.

Что называется, очевидное – невероятное. Но случай на Кошевого, как выясняется, не единичный. Похожая ситуация произошла в доме на пересечении улиц Гагарина и Литовский вал. Судя по фотографиям, которые опять-таки были горделиво выложены в соцсети, полюбоваться видом Калининграда с захватывающей дух высоты и с весьма рискованной позиции решили четыре школьницы. Эти снимки по достоинству оценила не только целевая аудитория «руферш», но и районная прокуратура, которая провела по данному факту проверку и добилась закрытия прохода на крышу.

«Одна прыгнула мимо»

Все хорошо, что хорошо кончается. Но детей, разгуливающих по крыше, видели и на улице Инженерной в Московском районе. А житель дома №19 по улице Толстикова опубликовал видео, на котором запечатлена компания подростков, которые слушают музыку, танцуют и веселятся на крыше одной из городских многоэтажек.

- Недавно там уже был пожар, что-то дымилось, но и после пожара - то же самое, продолжают гулять регулярно, - сообщает автор ролика.

Кстати. стоит заметить, что многие комментаторы оправдывают поведение школьников, ссылаясь на свой детский опыт. Хотя и не все. Калининградка Светлана Назарова однозначно не приемлет подобные развлечения после того как стала очевидцем трагедии в похожей ситуации:

- У нас в Балтрайоне компания молодежи сидела на крыше девятиэтажки на Машиностроительной. А потом пьяные дурочки решили спрыгнуть на козырек верхнего балкона. Одна прыгнула мимо...

Мера ответственности

В постановлении Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г №170 черным по белому записано, что любая дверь, ведущая на крышу или чердак жилого здания, должна быть закрыта на замок. Попасть туда могут только работники технических служб и эксплуатационных организаций.

В случае отсутствия замка на двери, ведущей на крышу, управляющая компания будет оштрафована по статье Кодекса административных правонарушений РФ «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений». Должностным лицам придется заплатить от 4- 5 тысяч рублей, юридическим - от 40-50 тысяч рублей.

- Если сотрудники правоохранительных органов поймают несовершеннолетних на крыше, единственное, что они могут – это сделать устное предупреждение. Разве что в случае, если юные верхолазы будут уличены в порче кровли, их могут оштрафовать за порчу чужого имущества, - объяснили в прокуратуре Калининграда.

ОФИЦИАЛЬНО

На каждый раз не набегаешься?

Если вы вдруг стали свидетелем того, как подростки веселятся на крыше, прежде всего, необходимо в управляющую компанию. Там должны зафиксировать факт отсутствия замка и повесить новый.

- Если управляющая компания не исполняет свои обязанности, стоит обратиться в Министерство регионального контроля Калининградской области. Его сотрудники вправе выписать виновным административный штраф, - объясняет ведущий консультант областного Департамента жилищного контроля и надзора Алексей Тикото. - Проблема в том, что компания вешает эти замки, а дети их срывают. И порой это происходит так часто, что отслеживать это просто не успевают. Им что, бегать туда каждый раз?

Как стало известно редакции, в связи с увеличением количества случаев самовольного выхода несовершеннолетних на крыши домов, прокуратурой организована проверка работы всех управляющих компаний Калининграда.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Смертельные падения

В сентябре 2016 года группа черняховских школьников после занятий отправилась гулять по территории заброшенного военного городка. Один из мальчишек, решив продемонстрировать друзьями собственную лихость и бесстрашие, вскарабкался на полуразобранное здание и заявил, что сможет легко спуститься обратно по выступавшим кирпичам. Его пытались отговорить, но юный скалолаз двинулся в путь, в какой-то момент оступился и полетел вниз. Получившего в результате падения серьезные повреждения (в том числе открытую травму головы) подростка срочно доставили в областную больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти 13-летнего парнишку не удалось – на следующий день он скончался.

В марте 2018 года у Дома Советов в Калининграде было обнаружено тело молодого парня. В погибшем опознали 19-летнего учащегося одного из местных вузов. Судя по наличию характерных травм, можно предположить, что студент в поисках острых ощущений взобрался на знаменитый недострой, но потом сорвался с высоты.