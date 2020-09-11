«Она показала нам жест, сложив руки крестом»: свидетель по «делу врачей» рассказала пугающие подробности

Елену Белую обвиняют в убийстве новорожденного. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградском областном суде продолжаются заседания по громкому "делу врачей". На скамье подсудимых - бывший и.о. главврача роддома № 4 Елена Белая и врач-неонатолог Регионального перинатального центра Элина Сушкевич. Их обвиняют в умышленном убийстве новорожденного.

Накануне давала показания в суде заведующая родового отделения роддомом № 4 Татьяна Соколова. Она заявила, что ребенок не должен был рождаться в этом роддоме.

- Скорая должна была доставить женщину в перинатальный центр, но ее доставили к нам, и дежурная бригада ее приняла, - пояснила Соколова.

Заведующая также сообщила, что от нее (как и от других врачей) Елена Белая требовала «пойти к матери и сообщить, что ребенок родился мертвым».

Но Соколова этого не сделала и призналась, что и коллег призывала не идти на такой шаг.

- Я плохо представляю, как я пойду и скажу женщине, которая родила живого ребенка, что он родился мертвым, - сказала Татьяна Соколова.

Свидетель расценила слова Елены Белой «делать антенатал» (антенатал - смерть ребенка в утробе - Ред.) как необходимость внести изменения в документы.

- Сделать "антенатал" - значит, что ребенок должен был умереть еще до наступления родовой деятельности матери. Я с трудом представляю, как можно было это сделать, - сказала Соколова.

Татьяна Соколова рассказала в суде о сцене в ординаторской, которой она также стала свидетелем.

- В ординаторскую вошли Белая, Сушкевич и Косарева (Татьяна Косарева – заведующая отделения новорожденных в роддоме № 4. – Ред.), - рассказала Соколова. – Белая спросила Сушкевич: «Что вы с ними делаете?». Сушкевич переспросила: «Вы о чем?». Белая: «Бросьте ломать комедию!». Сушкевич: «Мы магнезию вводим, но делаем это, когда они в родзале». Белая: «Решено! Идем делать антенатал». И они вышли.

Соколова после услышанного осталась в ординаторской и «пыталась сосредоточиться на работе».

- В кабинете была также Широкая (Ирина Широкая – врач-акушер-гинеколог роддома № 4, проходит свидетелем в «деле врачей». – Ред.). Потом мы вышли с ней из ординаторской, навстречу нам шла Косарева с выражением ужаса на лице. Она показала нам жест, сложив руки крестом, - рассказала в суде Соколова.

По словам Соколовой, она также отказалась участвовать в подделке документов.

После допроса Соколовой судья объявил для присяжных перерыв в заседании до 23 сентября. Одна из присяжных, покидая свое место, не выдержала и обратилась к гособвинителям: мол, давайте уже побыстрее допрашивать!

За последние недели в зале суда в качестве свидетелей, такое впечатление, побывали все сотрудники роддома № 4. Но не было пока главного. Допроса ключевого свидетеля этого громкого дела –Татьяны Косаревой. Что происходило в палате интенсивного наблюдения, когда за закрытой дверью остались Белая, Сушкевич, Косарева и новорожденный? И почему Косарева возвращалась с выражением ужаса на лице – узнаем во время ближайших заседаний.