Тайный визит Брежнева: как 55 лет назад Леонид Ильич «инкогнито» посетил Калининград

В тот далекий день Леонид Ильич был бодр и весел. Фото: "КП" Архив

Сегодня калининградцев не удивишь визитами первых лиц государства. А когда-то такое было редкостью. Причем порой все еще и обставлялись секретностью, как приезд Леонида Брежнева в 1965 году.

…11 сентября 1965-го из аэропорта Внуково-2 улетела на родину делегация Румынии во главе с руководителем ЦК Румынской коммунистической партии Николае Чаушеску. Проводив дорогих гостей, Брежнев (в ту пору еще не генеральный, а первый секретарь ЦК КПСС) в тот же день отправился в Польшу.

В ходе визита он плотно пообщался с главой ЦК Польской объединенной рабочей партии Владиславом Гомулкой. Как сообщил потом ТАСС, «товарищи Гомулка и Брежнев провели дружеские беседы относительно дальнейшего развития и углубления сотрудничества между ПНР и СССР, между КПСС и ПОРП, обсудили широкий круг вопросов международной политики».

12 сентября Брежнев собрался домой. Если верить официальному сообщению, из Варшавы он сразу направился в Москву. Но на самом деле по дороге была остановка в Калининграде. О визите, который не афишировался, много лет спустя рассказал Николай Иванов (в 1965-м – помощник первого секретаря обкома КПСС Николая Коновалова).

У нас о прибытии из Польши Брежнева узнали буквально в последний момент. Во всяком случае такое впечатление сложилось у Иванова.

– Если б ждали такого гостя, то уж на Дмитрия Донского, 1, об этом точно знали бы, – уверял меня Николай Иванович. – А между тем то 12 сентября было для нас обычным воскресным выходным, никакого аврала. Помню, я находился дома. Вдруг – звонок: срочно прибыть на Кутузова, 7, взяв с собой справку об экономическом состоянии области.

Ныне этот особняк на улице Кутузова находится в частной собственности. А тогда он был гостевым домом управления коммунального хозяйства. Селили в нем лишь особо важных персон. Гадая, что же за птица высокого полета столь неожиданно у нас оказалась, Иванов помчался на Кутузова. И только там узнал, что в город приехал сам Брежнев!

В небольшом зале кроме Леонида Ильича были глава обкома, председатель облисполкома, начальник областного управления КГБ. Когда Иванов вошел, Брежнев первым приветливо поздоровался. Выглядел он в ту пору еще совсем не так, как под занавес своего правления. Энергичный, никаких дефектов речи, костюм на нем сидел как влитой. Короче, красавец-мужчина.

Отдав привезенный документ, Иванов удалился. Совещание в узком кругу шло недолго. Вскоре Брежнев покинул гостевой дом. Его доставили на аэродром в Чкаловске, и самолет понес главу государства в столицу.

И лишь много позднее помощник первого секретаря обкома узнал кое-какие подробности того визита под грифом «секретно».

Еще 8 апреля 1960-го руководство Калининградского обкома послало секретное письмо Никите Хрущеву. Суть письма: Никита Сергеевич, четыре года назад находясь у нас, вы сказали, что самая западная область СССР есть и всегда будет социалистической землей. Однако дела у нас по-прежнему неважные. И своими силами не справимся. Потому разрешите предложить на ваше рассмотрение проект постановления Совета Министров о дополнительных мерах по развитию нашего края.

Хрущев после этого письма дважды приезжал к нам. Но жизненно важное постановление осталось проектом. Так что с Брежневым разговор шел все о том же: области необходима помощь центра. Потому и понадобилась, в частности, свежая справка об экономическом состоянии региона, которую на Кутузова, 7, срочно привез Иванов.

А Леонид Ильич в тот день пообещал во всем разобраться. И не обманул. 15 августа 1968-го важный для развития Калининградской области документ был принят.

КСТАТИ

В темноте да не в обиде

Есть сведения еще об одном визите Брежнева в Калининград. Причем он также нигде не освещался. И тоже стал неожиданным.

О подробностях того визита рассказывал старожил области Герман Бич.

В марте 1959-го Брежнев (тогда еще секретарь ЦК КПСС по оборонной промышленности) и зампредседателя Совета министров Дмитрий Устинов (позже – министр обороны СССР) под конец рабочего дня нагрянули на завод № 820 (ныне – ПСЗ «Янтарь»).

Три часа высокие, но нежданные гости осматривали цеха, общались с заводчанами. По их словам, они не представляли, что дело здесь поставлено настолько солидно. А под конец Брежнев так поблагодарил за «экскурсию»:

– Хотя было темно, мы увидели много интересного.