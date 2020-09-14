Погода на неделю в Калининграде: два дня жары, похолодание на 10 градусов и скачки давления

. Фото: Александр Подгорчук

Бабье лето все-таки добралось до нашей области и уже завтра проявит себя во всей красе. В Калининградской области обещают жаркую рабочую неделю. По прогнозу портала rp5.ru, во вторник воздух в Калининграде прогреется до +24..+26 градусов. Примерно такая же температура ожидается и в среду.

Отступит потепление так же резко, как и пришло. В четверг синоптики обещают всего +17 градусов, а в пятницу и субботу – всего +16. Всего за несколько дней разница в максимальных дневных температурах достигнет 10 градусов!

Интересно, что на протяжении практически всей недели не ожидается дождя. Небольшие осадки возможны только в ночь на пятницу. Кроме того, стоит обратить внимание на атмосферное давление. В ближайшие два дня оно будет повышенным , упадет в среду, но потом снова резко вырастет и в пятницу должно достичь отметки 773 миллиметра ртутного столба.

Похолодание в четверг будет сопровождаться усилением северного ветра, чья скорость, по предварительным оценкам, достигнет в порывах 17 метров в секунду.

r