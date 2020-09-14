Калининградскую область накрыла волна белых: грибы вывозят багажниками

Грибов особенно много в Черняховском, Багратионовском, Краснознаменском и Полесском районах. Фото: Грибы и грибники Калининградской области.

Эта осень – настоящий подарок для грибников. Все потому что грибов в лесах сейчас ну очень много. Подосиновики и подберезовики попадаются, но в основном – белые, и что приятно, не червивые. Из леса их вывозят, без преувеличения сказать, багажниками!

- Приехали в лес с двумя корзинами, а в итоге набили белыми все пакеты, которые были с собой и даже завернули грибы в куртку мужа! – рассказывает читательница «Комсомолки» Ольга Мишурина.

Грибов особенно много в Черняховском, Багратионовском, Краснознаменском и Полесском районах. Хотя таких лесов, где сейчас не найти ничего, наверное, нет.

Грибной бум ученые объясняют естественной периодичностью.

- Не каждый год грибница может плодоносить обильно. Существуют биологические ритмы. Это как яблони, которые далеко не каждый год массово дают урожай. Существует период отдыха. Так и тут, - поясняет Александра Володина, доцент Института живых систем БФУ имени Канта.

Конечно, свою роль сыграла погода. В августе было тепло и дождливо. Это позволило грибнице накопить питательные вещества и «взорваться» в сентябре

Интересно, что найти белые грибы можно, как правило, только в

зрелых лесах. Так, чтобы не молодые деревья стояли, а возрастные, старые.

Еще одна примета – наличие мухоморов. Если в лесу есть мухоморы, то и вероятность найти белые велика. Эти грибы появляются массово в одно время года.

Так что, вы знаете, что делать в ближайшие выходные. Главное, вставайте пораньше. Иначе конкуренты опередят. Ведь сейчас в леса подались даже те, кто обычно за грибами не ездит.

Ну а если у нас не получится сходить по грибы в ближайшее время, то не расстраивайтесь. После спада «белой волны», пойдут другие грибы. Например, осенние опята, фиолетовые рядовки, волнушки и грузи. Собирать их иногда получается аж до первых заморозков.