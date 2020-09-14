Гендиректор корпорации развития: Есть идея сделать из Дома Советов библиотеку, как в Минске

Здание Национальной библиотека Беларуси действительно имеет что-то общее с нашим долгостроем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник генеральный директор корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев стал гостем программы «Говорит Калининград». Одной из главных тем разговора стала дальнейшая судьба Дома Советов. Сейчас корпорация является собственником части Дома Советов, другая часть (15 %) принадлежит правительству области.

- Принято решение о полной передаче объекта корпорации, то есть мы будем 100% его обладателями - как здания, так и территории, - уточнил Толмачев.

Сейчас для Дома Советов ищут инвесторов, которые взялись бы за реализацию смелого проекта. Фото: Александр Подгорчук

Для того, чтобы понять, что дальше делать с долгостроем, по заказу корпорации провели комплексное техническое обследование, подготовили предпроектную документацию, произвели инженерные изыскания и 3D -сканирование.

- Нам очень нравится этот объект. Мы хотим, чтобы этот объект остался, наверное, даже в таком виде, в каком он есть. Может быть, мы бы применили новые фасадные решения - просто пересобрали бы в такой кубик с учетом его изначального архитектурного замысла, - отметил Андрей Толмачев. - Здание стоит большое количество времени без консервации. Там слишком много металлоконструкций, которые под воздействие внешней среды уже проржавели до такой степени, что их необходимо заменить. Есть технологические решения, которые эти проблемы могут решить. Наша задача - сделать таким образом, чтобы найти возможного инвестора под застройку этой территории. У нас идут переговоры как с региональными инвесторами, которые в состоянии потянуть этот проект, так и с федеральными.

Концепция обустройства прилегающей территории уже прорабатывается и в скором времени будут представлены несколько ее вариантов. Корпорация собирается совещаться по этому вопросу с общественностью.

- Мы понимаем, что это центр, точка притяжения. Ее важно сделать не только красивой, но и функционально наполненной. Есть интересные идеи о расположении там музеев, культурных центров. Я Антону Андреевичу вообще предложил сделать там библиотеку. Интересный такой проект, как, например, в Минске, - рассказал Андрей Толмачев.

- Есть опасение, что рядом появятся жилые элитные дома, что позволит инвестору заработать, не развивая территорию. Насколько большой риск, что возле Дома Советов, в итоге не будет общественного пространства? - поинтересовались ведущий программы.

- При всем желании инвестора реализовать такое будет невозможно. Во-первых, по причине проводимой политике по высотному строительству, во- вторых, это историческое место, где есть охраняемые зоны памятника и археологических раскопок. Все-таки мы имеем намерение делать там парковую зону.