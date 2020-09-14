«Труба невысокая и дым жидкий»: что показали выборы в Калининградской области

Большого ажиотажа на избирательных участках не наблюдалось. Фото: Избирательная комиссия Калининградской области

Вот и отгремели политические баталии, вот и закончились жаркие выборные дни. Это, конечно, ирония, потому что в Калининградской области назвать жаркой минувшую выборную кампанию не получится при всем желании. Губернатора у нас не выбирали, депутатов Госдумы тоже. На повестке были лишь выборы в окружные советы в восьми муниципалитетах региона. И, надо сказать, что большого интереса у избирателей они не вызвали. Несмотря на то, что голосование на этот раз растянулось на два дня, явка едва превысила 30 процентов. При этом самая низкая дисциплина избирателей зафиксирована в Советске – около 28 процентов, самая высокая – в маленьком Ладушкине – более 47 процентов.

Результаты выборов также не принесли неожиданностей. В большинстве округов, часто с очень серьезным отрывом победу праздновали депутаты от «Единой России». Кое-где победили самовыдвиженцы, а также кандидаты от ЛДПР и КПРФ. Что касается политических сил либерального спектра, например, «Яблоко», то в отсутствие какой-либо кампании им было трудно рассчитывать на сколько-нибудь приемлемый результат. Они и проиграли с треском.

НИЗКАЯ ЯВКА

- Изначально было понятно, что после референдума по Конституции будет низкая явка. Избиратели, простите, не нанимались ходить на выборы раз в два-три месяца, - комментирует политолог Владимир Абрамов. - Это общемировая тенденция – чем чаще проводить выборы, тем меньше на них будет ходить людей. Тем паче это были три дня – пятница, суббота, воскресенье. Людям было чем заняться.

По словам Абрамова, на снижение явки сыграло еще и то, что выборы носили локальный характер. Сыграл свою роль и набивший оскомину коронавирус.

- Не забывайте, что эта локальная кампания проводилась в специфических карантинных условиях. Полгода коронавирус нам треплет нервы. Уровень заражения в Калининградской области не снижается. Люди реально опасаются заразиться, они испуганы. Можно понять. Возрастные люди, понятно, опасаются. А молодежь на выборы тоже может ходить, но только если выборы интересны. Те же губернаторские, или когда кандидаты креативят, активно вкладываются. А тут – труба невысокая и дым слишком жидкий. Предвыборная активность участников кампании была невысока, - считает политолог.

РЕШАТЬ ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЕЛИ, А НЕ ЮРИСТЫ

А что касается результатов выборной кампании, то они, по мнению Владимира Абрамова, сенсаций не принесли.

- О результатах выборов можно сказать так – как потопали, так и полопали. Очевидно, что «Единая Россия», как к ней ни относиться, работает активнее других партий, - отмечает политолог. - Партии так называемой системной оппозиции за рамки своей электоральной грядки выходят очень редко. Интересно, что в Зеленоградске по партийным спискам проскочила «Родина», о которой давно на таком уровне не было слышно.

Кстати, этот результат позволит «Родине» без сбора подписей принять участие в следующем году в выборах в облдуму.

- Еще один момент прошедших выборов – чрезмерная активность снятия кандидатов по суду, - продолжает Абрамов. - Это проблема и с ней надо что-то делать. Нужно ограничивать эту практику. Потому что на выборах решать должны избиратели, а не юристы. А мы видим массовые снятия – например, в Балтийске и Зеленоградске, - и понимаем, что возможность выбора избирателя заранее ограничивается из-за какой-то запятой или еще чего-то.