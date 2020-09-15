«Мы не думали, что это святая вода»: в Калининграде пятеро чеченцев помыли обувь в источнике Божьей Матери

Все случилось в часовне, названной в честь икона Божией Матери «Живоносный источник». Фото: Кадр видео

Накануне скандал разгорелся в Калининграде. Пятеро молодых мужчин чеченской национальности, скорее всего, туристов, гуляя по территории собора Христа Спасителя в центре города, наткнулись на святой источник, расположенный в часовне. И... не придумали ничего лучше, чем помыть в нем обувь. Пока несколько человек тщательно терли кроссовки, один из компании снимал все на видео.

- Для них это такая святая вода, а мы в ней ноги моем! – слышатся за кадром комментарий с акцентом.

Ролик, естественно, выложили в соцсети, после чего и разгорелся скандал. Вскоре компания была задержана полицией. А позже в сети появилось видео с извинениями.

- Добрый день, друзья, люди, живущие в Калининграде! Я - Расул, я насчет видео, которое сняли у колодца или у крана... Мы не знали и не думали, что это такая серьезная вода и святая… Я думал, что это обычный кран и обычная вода. Так как мы очень плохо вели себя, я хочу очень извиниться, больше такого не повторится.

К извинениям присоединился председатель Союза чеченской молодежи России.

- Такое поведение непозволительно ни по отношению к православным, ни к мусульманам, ни вообще к кому бы ни было, - заявил изданию "Подъем" Рустам Тапаев. - Если объект имеет какое-то религиозное значение, к нему нужно всегда относиться аккуратно и осторожно. Мы обязательно разберемся в этом случае, и я уверен, что больше такого не повторится.

В Калининградской епархии выразили сожаление по поводу случившегося. И отметили, что ничего подобного в храмах региона прежде не было.

- Ситуация неприятная. То, что произошло – это нехорошо. И это каждый понимает. Многие видели, что в социальных сетях в комментариях очень много негатива. Они направлены и в сторону этого поступка, и в сторону людей, его совершившего. Прозвучавшие извинения с их стороны уже о чем-то говорят, - сказал «Комсомолке» пресс-секретарь Калининградской епархии Давид Рожин.

Все случилось в часовне, названной в честь икона Божией Матери «Живоносный источник». После инцидента в епархии приняли решение заглушить источник. Теперь святая вода там не идет.

- После этого случая в часовне демонтировали краны. Заглушили все, - сказал Рожин. - Вода не идет. Сделали это, чтобы не провоцировать на новые подобные случаи. Если прихожанам нужно набрать святой воды, сделать это можно, как и прежде, в храме Петра и Февронии на Площади Победы. А воду в часовне иконы Божией Матери «Живоносный источник» будут подавать теперь исключительно по большим праздникам и в особые церковные дни. Например, в праздник Крещения Господня.

В правоохранительных органах от комментариев по этому делу отказались, отметив лишь, что по факту проводится проверка.