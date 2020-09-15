Попутный ветер и море улыбок: В Калининграде прошел инклюзивный фестиваль «Паруса духа»

На острове Канта незрячие гости Калининграда с интересом изучили макеты исторических памятников Кёнигсберга. Фото: Александр КАТЕРУША

В минувшие выходные Калининград принял V Фестиваль «Паруса духа», который проходит в год 75-летия атомной промышленности. Его участниками стали около 40 человек разных возрастов из городов-спутников атомных станций России, в их числе инвалиды по зрению и колясочники.

ТЕПЛЫЙ ЯНТАРЬ И БЕЗГРАНИЧНЫЙ ДАЙВИНГ

В первый же день ребята отправились в мастерскую «Академия янтаря», где состоялась презентация проекта президентского гранта «Видим руками», информационным партнером которого стал Концерн Росэнергоатом. Участники фестиваля попробовали себя в роли мастеров по обработке янтаря: шлифовали и полировали солнечные камни.

В мастерской «Академия янтаря» участникам фестиваля «Паруса духа» провели творческие мастер-классы. Фото: Александр КАТЕРУША

- Янтарь - это удивительный материал. Волшебный, податливый. Кажется, он способен подстраиваться под настроение, - говорит Юля Васильева из Москвы. - Я не могла видеть его, но чувствовала, причем не только на ощупь. Ощущала при обработке его смолистый запах.

Часть мастер-класса посвятили изготовлению мозаичных панно из кусочков мальтийского стекла, которые фиксировали на голубую глину.

- Мелкая моторика у меня плохо работает. Поэтому перебирать небольшие камушки было тяжеловато. Но и дома я развиваю моторику в ежедневном режиме. А тут - сочетание приятного с полезным. Творчество всегда помогает! Работать с глиной - это наслаждение, - говорит колясочница Наталья Румянцева из Советска.

На калининградской фабрике «Observer», где производят современные инвалидные коляски, гости познакомились с автором проекта Романом Араниным. Он рассказал, что фабрика переехала на новое место, в здание, похожее на огромную капсулу - такого в регионе больше нет. Уже во вторник, 15 сентября, на фабрике начали сбор колясок. На производстве занято 72 человека, 24 из них это инвалиды-колясочники. В этом году фабрика произведет 500 инвалидных колясок, а скоро планирует выйти на годовую мощность в 2,5 тысячи массовых колясок и 200 колясок-вездеходов, которые могут передвигаться по ступенькам и наклонным поверхностям.

Роман сам прикован к инвалидному креслу и много лет активно помогает колясочникам. Сейчас его организация «Ковчег» реализует в регионе программу поддержки и реабилитации инвалидов. Построен специальный центр, возводится жилье для колясочников.

- Мы в восторге от фабрики, - ничего подобного раньше не видели. В восторге и от Романа, от того, что он делает для нас, для людей с ограниченными возможностями. У него невероятная энергия, которая окрыляет! - говорят гости Калининграда.

В туристическом центре «Friday Center» ребят ждали тренировки с настоящим оборудованием для аквалангистов. Фото: Александр КАТЕРУША

Побывали участники проекта «Паруса духа» и в туристическом центре «Friday Center», в котором нет ни одного порога или неудобного бордюра, а ширина дверей и специальный лифт позволяют здесь останавливаться и отдыхать инвалидам-колясочникам. Гости центра посмотрели бассейн и сауну, приспособленные для колясочников, а также душевые - из них прямо в кресле можно доехать до специального подъемника, который опускает ныряльщика в воду для дайвинг-тренировки.

Тут же для ребят организовали настоящие уроки дайвинга. Люди, прикованные к инвалидным коляскам, смогли под присмотром тренера поплавать в бассейне с профессиональным оборудованием аквалангистов.

СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ

Во второй день инклюзивного фестиваля «Паруса духа» его кульминацией стал яхтенный поход. В этом году, как и всегда, проект был реализован совместно с Музеем Мирового океана. Гости собрались на набережной Петра Великого, где проходил морской фестиваль «Водная ассамблея», в рамках которого отмечали 30-летие музея.

- Только отважные и сильные духом могут поднять парус! Это вы! - обратилась к участникам инклюзивного фестиваля директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

На набережной Петра Великого ребята вместе с шеф-поварами приготовили уху, а потом вместе ее дегустировали. Уха удалась на славу! Фото: Александр КАТЕРУША

С открытием поздравил Вячеслав Видюк, заместитель директора Балтийской АЭС. Он пожелал яхтсменам попутного ветра.

Участники фестиваля «Паруса духа» впервые взошли на борт яхт, став частью инклюзивных экипажей. Во главе каждой команды стоял опытный капитан. Столько судов и парусов Калининград, наверное, не видел еще никогда! Калининградцы приветствовали 22 большие и маленькие яхты, которые парадом шли по реке в центре города.

- Какая красота! Я плыву по реке! - говорит Лилия Али-Оглы из города Советска. Девушка много лет прикована к инвалидному креслу, и его она, как и все остальные колясочники, в этот день оставила на берегу. - Я сижу на яхте, а мое кресло осталось на суше. Настолько это странно и непривычно. Я нахожусь будто во сне. Эмоции зашкаливают!

Специально для парусного похода по Преголе были сформированы инклюзивные экипажи яхт. Руководили ими опытные капитаны. Фото: Александр КАТЕРУША

Незрячие участники проекта под контролем капитанов даже смогли порулить яхтами.

- Я сама управляла: чувствовала направление ветра и тепло солнца, ощущала ход лодки под ногами. Это было круто! - говорит москвичка Юлия Васильева.

В параде яхт приняли участие большие и маленькие суда. Фото: Александр КАТЕРУША

После яхтенного похода участников проекта ждал концерт симфонического оркестра. Торжественное закрытие фестиваля состоялось на территории Фридрихсбургских ворот.

Торжественная церемония закрытия инклюзивного фестиваля «Паруса духа» состоялась на территории Фридрихсбургских ворот. Фото: Александр КАТЕРУША

В юбилейный год 75-летия атомной промышленности Концерн Росэнергоатом помог фестивалю расширить границы. В этом году первый этап проекта состоялся в Балаково (Саратовская область) - городе-спутнике Балаковской АЭС. Два дня заняла калининградская часть фестиваля. Его следующие этапы пройдут в Волгодонске (Ростовская АЭС) и Заречном (Белоярская АЭС).

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